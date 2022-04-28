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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области оккупанты разрушили строительный комбинат, Николаев обстреляли кассетными боеприпасами

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Комбинат обстреляли российские войска
Комбинат обстреляли российские войска
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В Николаевской области 28 апреля российские войска разрушили строительный комбинат. Об этом сообщил в Telegram глава ОГА Виталий Ким.

"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", – прокомментировал чиновник фото и видео разрушений.

Россияне сегодня также в очередной раз нанесли удар реактивными системами залпового огня "Смерч" по Николаеву, сообщило оперативное командование ВСУ "Юг".

"Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и двор учебного заведения. Информация о потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/971676876824539/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате обстрелов города в ночь на 21 апреля погиб один человек, двое получили ранения.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Теги: Николаев, Николаевская область, кассетные бомбы, война России против Украины, разрушения, Виталий Ким, российские оккупанты
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