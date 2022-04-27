"Мы понимаем, за что воюем, а россияне не мотивированы". Мэр Николаева заявил, что в городе уже не принимают в тероборону

Сенкевич: Все, кто может держать оружие, пытаются научиться им пользоваться и служить защите нашего государства Фото: Прокопенко Андрей / Facebook

"Нет точного количества [людей в теробороне города]. Сегодня у нас в тероборону людей не берут. Их ставят, как говорится, на карандаш, но не берут, потому что у всех, кто хочет служить, уже есть такая возможность. У них есть постоянные учения, подготовка и так далее", – отметил мэр.

По его словам, все, кто вступил в тероборону Николаева, сверхмотивированы.

"Мы все понимаем, зачем это все происходит, за что мы воюем – за нашу землю, за наших близких. А россияне, в свою очередь, не мотивированы, потому что они воюют за [президента РФ Владимира] Путина. А погибать за Путина не такая большая честь, как погибать за своих близких. Поэтому все, кто может держать оружие, пытаются научиться им пользоваться и служить защите нашего государства", – резюмировал Сенкевич.

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