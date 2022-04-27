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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы понимаем, за что воюем, а россияне не мотивированы". Мэр Николаева заявил, что в городе уже не принимают в тероборону

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Сенкевич: Все, кто может держать оружие, пытаются научиться им пользоваться и служить защите нашего государства
Сенкевич: Все, кто может держать оружие, пытаются научиться им пользоваться и служить защите нашего государства
Фото: Прокопенко Андрей / Facebook

В Николаеве уже не принимают желающих вступить в ряды территориальной обороны. Об этом в опубликованном 26 апреля интервью "Украинской правде" заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Нет точного количества [людей в теробороне города]. Сегодня у нас в тероборону людей не берут. Их ставят, как говорится, на карандаш, но не берут, потому что у всех, кто хочет служить, уже есть такая возможность. У них есть постоянные учения, подготовка и так далее", – отметил мэр.

По его словам, все, кто вступил в тероборону Николаева, сверхмотивированы.

"Мы все понимаем, зачем это все происходит, за что мы воюем – за нашу землю, за наших близких. А россияне, в свою очередь, не мотивированы, потому что они воюют за [президента РФ Владимира] Путина. А погибать за Путина не такая большая честь, как погибать за своих близких. Поэтому все, кто может держать оружие, пытаются научиться им пользоваться и служить защите нашего государства", – резюмировал Сенкевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате обстрелов города в ночь на 21 апреля погиб один человек, двое получили ранения.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Теги: Россия, Украина, Николаев, территориальная оборона, война России против Украины, Александр Сенкевич
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