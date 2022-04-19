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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время обстрела Николаева несколько снарядов российских оккупантов попали в зоопарк

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Информации о пострадавших сотрудниках зоопарка или животных Топчий не предоставил
Информации о пострадавших сотрудниках зоопарка или животных Топчий не предоставил
Фото: Владимир Топчий / Facebook

Во время обстрела Николаева в ночь на 19 апреля несколько снарядов российских оккупантов попали в зоопарк. Об этом в Facebook сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

Он опубликовал фотографии снарядов, которые были обнаружены на территории зоопарка.

"Еще два "подарка" за ночь", – написал Топчий.

Информации о пострадавших сотрудниках зоопарка или животных он не предоставил.

https://www.facebook.com/topchy.zoo/posts/5118361894906019

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносили авиаудары. Утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА, в результате которого погибло 36 человек.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта".

7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. "Но из-за того, что эти орки, уроды ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из "Смерчей", – отметил он.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены.

Теги: Россия, Украина, Николаев, зоопарк, обстрелы, война России против Украины
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