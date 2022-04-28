Под Мелитополем взорвали мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма

Агентство написало, что в Акимовке был взорван железнодорожный мост, по которому российские оккупанты поставляли топливо для военной техники и оружие из оккупированного Крыма.
Ссылаясь на местных жителей, агентство написало, что "у орков началась паника" – российские военные оцепили мост, начали тщательно проверять автомобили, велосипедистов и пешеходов.
Позже о разрушении моста сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их везде", – отметил он и опубликовал фото разрушенного моста.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь Запорожской области. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
В марте мэр Мелитополя Иван Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.