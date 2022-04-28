Под Мелитополем взорвали мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма

Агентство написало, что в Акимовке был взорван железнодорожный мост, по которому российские оккупанты поставляли топливо для военной техники и оружие из оккупированного Крыма.

Ссылаясь на местных жителей, агентство написало, что "у орков началась паника" – российские военные оцепили мост, начали тщательно проверять автомобили, велосипедистов и пешеходов.

Позже о разрушении моста сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их везде", – отметил он и опубликовал фото разрушенного моста.

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