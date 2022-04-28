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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Мелитополем взорвали мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма

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В Одесской ОВА объяснили разрушение моста его "самоликвидацией"
В Одесской ОВА объяснили разрушение моста его "самоликвидацией"
Фото: БРАТЧУК / Telegram

Утром 28 апреля в селе Акимовка Мелитопольского района (временно оккупирован РФ) прогремел взрыв, сообщило местное информагентство "РИА Мелитополь".

Агентство написало, что в Акимовке был взорван железнодорожный мост, по которому российские оккупанты поставляли топливо для военной техники и оружие из оккупированного Крыма. 

Ссылаясь на местных жителей, агентство написало, что "у орков началась паника" – российские военные оцепили мост, начали тщательно проверять автомобили, велосипедистов и пешеходов. 

Позже о разрушении моста сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их везде", – отметил он и опубликовал фото разрушенного моста. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь Запорожской области. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

В марте мэр Мелитополя Иван Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, мост, разрушения, Акимовка, российские военные, российские оккупанты, Сергей Братчук
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