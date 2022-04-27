Российские войска повредили более 1400 учебных заведений в Украине и полностью разрушили более 100 – Минобразования

"Враг продолжает обстреливать учебные заведения. Вчера это была одна из школ Лисичанска. В этот момент в ее подвале скрывались 23 человека, в том числе и напуганные дети. Стены выстояли – спасли жизнь нашим гражданам", – отметил Шкарлет.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день полностью разрушены 102 учебных заведения, повреждения получили 1412 заведений.

"На временно оккупированных территориях руководителей учебных заведений обязывают вести обучение на русском языке и по образовательным программам РФ. Однако большинство украинских учителей и руководителей верны нашему государству, они увольняются с работы и отказываются от какого-либо сотрудничества с оккупантами. Я горжусь каждым таким педагогом! Вы наши герои! Герои образовательного фронта!" – заявил министр.

Также он написал о сложной ситуации в Крыму, где оккупационные власти "не останавливаются в искоренении всего украинского в учебных заведениях". Притеснения терпят также крымские татары, которых лишают права учиться на родном языке.

"Преступлениям, совершаемым в сфере образования Украины, будет дана надлежащая правовая оценка как в национальных, так и международных судах. Страна-агрессор получит справедливое наказание за все преступные действия!" – пообещал Шкарлет.

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