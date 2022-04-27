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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска повредили более 1400 учебных заведений в Украине и полностью разрушили более 100 – Минобразования

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Россияне обстреливают жилые кварталы, школы и больницы
Россияне обстреливают жилые кварталы, школы и больницы
Фото: kharkivoda.gov.ua

С начала полномасштабной войны российскими войсками повреждено или разрушено 1514 учебных заведений в Украине. Об этом написал министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"Враг продолжает обстреливать учебные заведения. Вчера это была одна из школ Лисичанска. В этот момент в ее подвале скрывались 23 человека, в том числе и напуганные дети. Стены выстояли – спасли жизнь нашим гражданам", – отметил Шкарлет.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день полностью разрушены 102 учебных заведения, повреждения получили 1412 заведений.

"На временно оккупированных территориях руководителей учебных заведений обязывают вести обучение на русском языке и по образовательным программам РФ. Однако большинство украинских учителей и руководителей верны нашему государству, они увольняются с работы и отказываются от какого-либо сотрудничества с оккупантами. Я горжусь каждым таким педагогом! Вы наши герои! Герои образовательного фронта!" – заявил министр.

Также он написал о сложной ситуации в Крыму, где оккупационные власти "не останавливаются в искоренении всего украинского в учебных заведениях". Притеснения терпят также крымские татары, которых лишают права учиться на родном языке.

"Преступлениям, совершаемым в сфере образования Украины, будет дана надлежащая правовая оценка как в национальных, так и международных судах. Страна-агрессор получит справедливое наказание за все преступные действия!" – пообещал Шкарлет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке Шкарлета на 16 апреля, Россия нанесла украинской системе образования убытков не менее чем на $5 млрд.

Теги: образование, крымские татары, обстрелы, убытки, война России против Украины, школы, Минобразования, Сергей Шкарлет
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