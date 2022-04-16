Россия нанесла украинской системе образования убытков не менее чем на $5 млрд – Шкарлет

Более 90 учебных учреждений разрушены в Украине за время полномасштабного вторжения России, начавшегося в феврале. На фото – развалины разбомбленной оккупантами школы в Харькове Фото: ЕРА

"На фото – 25-й лицей Житомира. Это ужасно. Я там лично был. Это ужасно, когда детские тетради, школьные журналы, научные материалы валяются сгоревшие. Принять это невозможно", – сказал Шкарлет ведущим, комментируя снимки разрушений, которые показали в эфире.

Министр рассказал, что по состоянию на 15 апреля полностью разрушено 91 учреждение образования, еще 923 – повреждены частично, но учебный процесс там проводить нельзя.

"На сегодня сумма убытков, которую мы предварительно просчитали, – более $5 млрд уже. Это ужасные цифры. [...] Я встречался с министрами образования на заседании Совета Европейского союза уже дважды. Речь идет не только о восстановлении стен и установке окон, но и о наполнении учебных заведений современным оборудованием. Кроме того, в Украине создано несколько гуманитарных счетов, куда поступают средства в том числе на восстановление образования. И конечно, мы рассчитываем на собственные силы, на украинцев. В регионах, например, в Черниговской области, в моем родном черниговском университете студенты приобщились к тому, что нужно убирать, нужно налаживать образовательный процесс. Также очень важно не допускать мародерства (такое тоже есть и это не единичные случаи), нужно сохранить компьютерную технику", – добавил он.

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