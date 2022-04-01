В Минобразования Украины рассказали, как будет проходить вступительная кампания в этом году

Мультипредметный тест будет включать три предмета: украинский язык, математику и историю Украины Фото: depositphotos.com

В частности, вместо ВНО вводится мультипредметный тест. Он будет включать три предмета: украинский язык, математику и историю Украины. Тест будет состоять из 60 вопросов (по 20 по каждому предмету). За него будут выставляться три оценки, которые объявят сразу по окончанию тестирования.

Глава МОН Сергей Шкарлет отметил, что в 2022 году существенно повысится роль мотивационных писем. В частности, при поступлении на бюджет такое письмо будет использоваться для рейтингования абитуриентов с одинаковым конкурсным баллом, а при вступлении на контракт мотивационное письмо может являться основой для рейтингования абитуриентов.

При поступлении на уровень профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего образования необходимо:

на специальности с творческим конкурсом – только творческий конкурс;

другие специальности на бюджет – индивидуальное устное собеседование;

контрактные специальности – мотивационное письмо.

При поступлении на уровень профессионального младшего бакалавра на основе полного среднего образования необходимо:

для курсантов работают действующие правила приема;

на специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;

другие специальности на бюджет – индивидуальное устное собеседование;

контрактные специальности – мотивационное письмо.

При поступлении в учреждения высшего образования на основе полного среднего образования необходимо:

для курсантов – действующие правила приема;

на специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;

другие специальности на бюджет, а также специальности 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29 по контракту – национальный мультипредметный тест;

другие контрактные специальности – мотивационное письмо.

В случае поступления в высшие учебные заведения на основе младшего специалиста необходимы либо две предметные оценки ВНО 2019–2021 годов, либо национальный мультипредметный тест.

Также новые изменения предполагают магистерский комплексный тест (иностранный язык и право) для поступления на магистратуру по специальностям "право" и "международное право", а также магистерский тест учебной компетентности при поступлении на магистратуру на некоторые специальности.

В частности, при поступлении на магистратуру на основании бакалавриата необходимо:

для курсантов – действующие правила приема;

на специальности "право" и "международное право" – магистерский комплексный тест;

на специальности 05, 06, 07, 28, 29 (кроме "международное право") – магистерский тест учебной компетентности и экзамен по специальности в учебном заведении;

другие специальности – экзамен по специальности в учебном заведении на бюджетные места и мотивационное письмо на контрактные места.

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