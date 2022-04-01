ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минобразования Украины рассказали, как будет проходить вступительная кампания в этом году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мультипредметный тест будет включать три предмета: украинский язык, математику и историю Украины
Мультипредметный тест будет включать три предмета: украинский язык, математику и историю Украины
Фото: depositphotos.com

Представители Министерства образования и науки Украины 1 апреля представили новые правила поступления в условиях военного положения. Презентация проходила на онлайн брифинге, который транслировался на YouTube-канале ведомства.

В частности, вместо ВНО вводится мультипредметный тест. Он будет включать три предмета: украинский язык, математику и историю Украины. Тест будет состоять из 60 вопросов (по 20 по каждому предмету). За него будут выставляться три оценки, которые объявят сразу по окончанию тестирования.

Глава МОН Сергей Шкарлет отметил, что в 2022 году существенно повысится роль мотивационных писем. В частности, при поступлении на бюджет такое письмо будет использоваться для рейтингования абитуриентов с одинаковым конкурсным баллом, а при вступлении на контракт мотивационное письмо может являться основой для рейтингования абитуриентов.

При поступлении на уровень профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего образования необходимо:

  • на специальности с творческим конкурсом – только творческий конкурс;
  • другие специальности на бюджет – индивидуальное устное собеседование;
  • контрактные специальности – мотивационное письмо.

При поступлении на уровень профессионального младшего бакалавра на основе полного среднего образования необходимо:

  • для курсантов работают действующие правила приема;
  • на специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;
  • другие специальности на бюджет – индивидуальное устное собеседование;
  • контрактные специальности – мотивационное письмо.

При поступлении в учреждения высшего образования на основе полного среднего образования необходимо:

  • для курсантов – действующие правила приема;
  • на специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;
  • другие специальности на бюджет, а также специальности 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29 по контракту – национальный мультипредметный тест;
  • другие контрактные специальности – мотивационное письмо.

В случае поступления в высшие учебные заведения на основе младшего специалиста необходимы либо две предметные оценки ВНО 2019–2021 годов, либо национальный мультипредметный тест.

Также новые изменения предполагают магистерский комплексный тест (иностранный язык и право) для поступления на магистратуру по специальностям "право" и "международное право", а также магистерский тест учебной компетентности при поступлении на магистратуру на некоторые специальности.

В частности, при поступлении на магистратуру на основании бакалавриата необходимо:

  • для курсантов – действующие правила приема;
  • на специальности "право" и "международное право" – магистерский комплексный тест;
  • на специальности 05, 06, 07, 28, 29 (кроме "международное право") – магистерский тест учебной компетентности и экзамен по специальности в учебном заведении;
  • другие специальности – экзамен по специальности в учебном заведении на бюджетные места и мотивационное письмо на контрактные места.
ВИДЕО
Видео: MON UKRAINE / YouTube
Контекст:

Из-за войны Верховная Рада отменила ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены. Вместо них анонсировали мультипредметный онлайн-тест.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, Министерство образования, абитуриенты, вступительная кампания, студенты, экзамен, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Путин х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (225008)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (46166)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (24675)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (22022)
5
"Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу (21311)
6
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (19268)
7
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить" (18460)
8
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту (16147)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS