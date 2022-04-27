В Лисичанске оккупанты намеренно стреляли в школу, в которой прятались 23 человека – ГСЧС

"Вчера орки специально попали в одну из школ Лисичанска, где в подвале находились 23 человека. Все живы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российская армия наносит удары разными видами вооружения по инфраструктуре и жилым кварталам в Луганской области.
В частности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли мощные удары по Попасной, Белогоровке, Рубежному, Нижнему, Лисичанску и Северодонецку.
"Армия российских оккупантов накрыла огнем Белогоровку. Пылали жилые дома. Из обстреливаемой Белогоровки органы власти организовали эвакуацию, благодаря их усилиям были эвакуированы 49 человек", – сообщает ГСЧС.
По данным спасателей, из-за обстрелов загорелись жилые дома в Нижнем и Рубежном. В Лисичанске пожарно-спасательные подразделения ГСЧС тушили возгорание в торговых модулях и жилых домах. В Северодонецке оккупанты обстреляли многоэтажные дома, из-за чего спасатели тушили пожары квартир и разбирали завалы.
Также сообщается, что пиротехники ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно выезжают по адресам, где находятся сработанные и неразорванные взрывоопасные предметы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.