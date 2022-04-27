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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лисичанске оккупанты намеренно стреляли в школу, в которой прятались 23 человека – ГСЧС

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Российская армия наносит удары разными видами вооружения по инфраструктуре и жилым кварталам в Луганской области
Российская армия наносит удары разными видами вооружения по инфраструктуре и жилым кварталам в Луганской области
Фото: ДСНС України / Facebook

В Лисичанске Луганской области российские оккупанты намеренно обстреляли школу, в подвале которой скрывались 23 мирных жителя. Об этом 27 апреля сообщил в Facebook пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вчера орки специально попали в одну из школ Лисичанска, где в подвале находились 23 человека. Все живы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская армия наносит удары разными видами вооружения по инфраструктуре и жилым кварталам в Луганской области.

В частности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли мощные удары по Попасной, Белогоровке, Рубежному, Нижнему, Лисичанску и Северодонецку.

"Армия российских оккупантов накрыла огнем Белогоровку. Пылали жилые дома. Из обстреливаемой Белогоровки органы власти организовали эвакуацию, благодаря их усилиям были эвакуированы 49 человек", – сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, из-за обстрелов загорелись жилые дома в Нижнем и Рубежном. В Лисичанске пожарно-спасательные подразделения ГСЧС тушили возгорание в торговых модулях и жилых домах. В Северодонецке оккупанты обстреляли многоэтажные дома, из-за чего спасатели тушили пожары квартир и разбирали завалы.

Также сообщается, что пиротехники ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно выезжают по адресам, где находятся сработанные и неразорванные взрывоопасные предметы.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/361766019324627

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

Теги: Россия, Украина, пожар, Луганская область, армия, ГСЧС, война, вооружение, Лисичанск, пиротехника, спасатели, обстрелы, война России против Украины, удары, инфраструктура, войска
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