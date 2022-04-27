В Лисичанске оккупанты намеренно стреляли в школу, в которой прятались 23 человека – ГСЧС

Российская армия наносит удары разными видами вооружения по инфраструктуре и жилым кварталам в Луганской области Фото: ДСНС України / Facebook

"Вчера орки специально попали в одну из школ Лисичанска, где в подвале находились 23 человека. Все живы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская армия наносит удары разными видами вооружения по инфраструктуре и жилым кварталам в Луганской области.

В частности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли мощные удары по Попасной, Белогоровке, Рубежному, Нижнему, Лисичанску и Северодонецку.

"Армия российских оккупантов накрыла огнем Белогоровку. Пылали жилые дома. Из обстреливаемой Белогоровки органы власти организовали эвакуацию, благодаря их усилиям были эвакуированы 49 человек", – сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, из-за обстрелов загорелись жилые дома в Нижнем и Рубежном. В Лисичанске пожарно-спасательные подразделения ГСЧС тушили возгорание в торговых модулях и жилых домах. В Северодонецке оккупанты обстреляли многоэтажные дома, из-за чего спасатели тушили пожары квартир и разбирали завалы.

Также сообщается, что пиротехники ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно выезжают по адресам, где находятся сработанные и неразорванные взрывоопасные предметы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)