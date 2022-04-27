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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пиротехники за сутки обезвредили более 3 тыс. снарядов – ГСЧС

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Спасатели обследовали территорию площадью 14 030 га
Спасатели обследовали территорию площадью 14 030 га
Фото: ДСНС України / Facebook

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 26 апреля 3119 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе две авиационные бомбы. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook.

Спасатели обследовали территорию площадью 457 га.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

"Всего с начала полномасштабного военного вторжения РФ на территории Украины обезврежено 82 288 взрывоопасных предметов и 567 кг взрывчатых веществ, в том числе 1957 авиационных бомб. Обследована территория площадью 14 030 га", – сообщили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/361691805998715

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: Украина, ГСЧС, спасатели, война России против Украины, разминирование
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