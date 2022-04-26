Сотрудник "Укрзалізниці" подорвался на противопехотной мине

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.