Сотрудник "Укрзалізниці" подорвался на противопехотной мине

"Военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины в местах общего пользования в селе Нижняя Сыворотка Сумского района", – отметили в сообщении.
29-летний мужчина подорвался 23 апреля около 7.00, когда возвращался на мотоблоке от станции домой.
"Он получил телесные повреждения и контузию тяжелой степени", – уточнили в релизе.
Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.
22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.