Зеленский: На сегодня разминированы 184 освобожденных населенных пункта

"Продолжается возвращение нормальной жизни на территории, освобожденные от оккупантов. Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень многое. Но темп, я считаю, неплохой", – сказал президент.

Он сообщил, что гуманитарные штабы работают в более чем 500 деоккупированных населенных пунктах.

"Ежесуточно добавляется почти 100 населенных пунктов, куда мы возвращаем медицинские и образовательные услуги, работу органов социальной защиты, финансовые учреждения. В достаточно быстром темпе восстанавливаем транспортное сообщение. Плюс 96 населенных пунктов в сутки, куда вернули автомобильное сообщение. Плюс 183 населенных пункта, куда вернули работу АЗС. Плюс 90 населенных пунктов, куда вернули электричество. Возвращаем водоснабжение, снабжение газом, обеспечение связью", – рассказал глава государства.

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