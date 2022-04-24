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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пиротехники за сутки обезвредили почти 1,5 тыс взрывоопасных предметов, в том числе три авиабомбы – ГСЧС

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Украинские специалисты нашли и обезвредили уже 1955 авиационных бомб с 24 февраля
Украинские специалисты нашли и обезвредили уже 1955 авиационных бомб с 24 февраля
Фото: ДСНС України / Facebook

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили за сутки около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook 24 апреля.

Также обезврежено 10 кг взрывоопасных веществ.

Среди найденных предметов – три авиационные бомбы.

"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 78 068 взрывоопасных предметов и 557,4 кг взрывчатых веществ, в том числе 1955 авиационных бомб", – говорится в сообщении.

Обследована территория площадью 13 434 га.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/359775089523720


Контекст:

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что от оккупантов освобождены уже 934 населенных пункта.

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, саперы, война России против Украины, разминирование
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