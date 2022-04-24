Украинские пиротехники за сутки обезвредили почти 1,5 тыс взрывоопасных предметов, в том числе три авиабомбы – ГСЧС

Также обезврежено 10 кг взрывоопасных веществ.
Среди найденных предметов – три авиационные бомбы.
"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 78 068 взрывоопасных предметов и 557,4 кг взрывчатых веществ, в том числе 1955 авиационных бомб", – говорится в сообщении.
Обследована территория площадью 13 434 га.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что от оккупантов освобождены уже 934 населенных пункта.
В ГСЧС 11 апреля заявляли, что по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.
22 апреля президент информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.