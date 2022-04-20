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Двое лесников подорвались на мине в Киевской области, один погиб – глава Гослесагентства

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Еще "очень опасно посещать только что освобожденные от орков территории", отметили в Гослесагентстве Украины
Еще "очень опасно посещать только что освобожденные от орков территории", отметили в Гослесагентстве Украины
Фото: Юрій Болоховець / Facebook

В Киевской области двое лесников подорвались на противотанковой мине во время работы. Об этом 20 апреля в Facebook сообщил глава Государственного лесного агентства Украины Юрий Болоховец.

"Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле по территории лесного фонда в лесничество для погрузки и вывоза лесопродукции. Но во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Сильный взрыв. Водитель погиб, второй человек в больнице", – написал руководитель Гослесагентства.

Болоховец отметил, что в настоящее время почти во всех областях Украины действует запрет на посещение леса.

"Это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни… Сегодня еще очень опасно посещать только что освобожденные от орков территории", – добавил чиновник.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1760150417662573&id=100010028957829

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Киевская область, запрет, больница, Гослесагентство, война России против Украины, погибшие, автомобиль, лес, лесное хозяйство, Юрий Болоховец
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