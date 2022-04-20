Двое лесников подорвались на мине в Киевской области, один погиб – глава Гослесагентства

Еще "очень опасно посещать только что освобожденные от орков территории", отметили в Гослесагентстве Украины Фото: Юрій Болоховець / Facebook

"Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле по территории лесного фонда в лесничество для погрузки и вывоза лесопродукции. Но во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Сильный взрыв. Водитель погиб, второй человек в больнице", – написал руководитель Гослесагентства.

Болоховец отметил, что в настоящее время почти во всех областях Украины действует запрет на посещение леса.

"Это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни… Сегодня еще очень опасно посещать только что освобожденные от орков территории", – добавил чиновник.

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