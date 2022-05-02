"Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, бегут москали и горит москальский танк". ВСУ уничтожили технику оккупантов

"Это были тяжелобронированные и легкобронированные машины. Через час после определения приоритетных целей для поражения воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям", – отметили в сообщении.
ВСУ уничтожили два танка и легкий бронированный многоцелевой транспортер-тягач.
"Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются", – добавили в посте.
В видео, опубликованном Командованием сил специальных операций, украинский военный, комментируя уничтожение техники оккупантов, говорит: "Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как бегут москали и как горит москальский танк".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 2 мая, потери среди личного состава армии РФ составили около 23,8 тыс. солдат, также оккупаны потеряли 1048 танков и 2519 бронированных машин.