"Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, бегут москали и горит москальский танк". ВСУ уничтожили технику оккупантов

"Это были тяжелобронированные и легкобронированные машины. Через час после определения приоритетных целей для поражения воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям", – отметили в сообщении.

ВСУ уничтожили два танка и легкий бронированный многоцелевой транспортер-тягач.

"Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются", – добавили в посте.

В видео, опубликованном Командованием сил специальных операций, украинский военный, комментируя уничтожение техники оккупантов, говорит: "Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как бегут москали и как горит москальский танк".

Война России против Украины. Главное (обновляется)