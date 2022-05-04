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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский попросил Гутерриша содействовать вывозу раненых с "Азовстали"

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Зеленский поговорил с Гутерришем по телефону
Зеленский поговорил с Гутерришем по телефону
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский выразил благодарность лично Гутерришу за его усилия по эвакуации украинских граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области и попросил оказать содействие в вывозе оттуда всех раненых украинских военных.

"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важны каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент проинформировал генсека ООН об успешном проведении первого этапа эвакуации, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые "продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах", сообщает ОП.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут оказаться действенными", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.

Контекст:

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье

Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", сообщили защитники Мариуполя. В укрытиях на предприятии находится много раненых. Вопреки гуманитарному праву, никто из них не был эвакуирован, отмечали в "Азове"

4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что россияне прорвались на "Азовсталь".

Теги: ООН, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, раненые, Азовсталь, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, Международный комитет Красного Креста
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