Зеленский попросил Гутерриша содействовать вывозу раненых с "Азовстали"

Зеленский выразил благодарность лично Гутерришу за его усилия по эвакуации украинских граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области и попросил оказать содействие в вывозе оттуда всех раненых украинских военных.

"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важны каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент проинформировал генсека ООН об успешном проведении первого этапа эвакуации, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые "продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах", сообщает ОП.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут оказаться действенными", – сказал Зеленский.

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В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.