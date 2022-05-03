Оккупанты штурмуют "Азовсталь" при поддержке бронетехники, пытаются высадить десант с моря – полк "Азов"

"Сегодня, 3 мая, целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия, сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В результате этих преступных действий погибли две гражданские женщины, около 10 гражданских получили ранения разной степени", – сказал он.

По словам замкомандира "Азова", "по состоянию на эту минуту продолжается мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты".

"Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры относительно эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода, и безопасной их доставки в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию. Мариуполь – это Украина!" – заявил Паламар.

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