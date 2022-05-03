Оккупанты штурмуют "Азовсталь" при поддержке бронетехники, пытаются высадить десант с моря – полк "Азов"

"Сегодня, 3 мая, целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия, сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В результате этих преступных действий погибли две гражданские женщины, около 10 гражданских получили ранения разной степени", – сказал он.
По словам замкомандира "Азова", "по состоянию на эту минуту продолжается мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты".
"Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры относительно эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода, и безопасной их доставки в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию. Мариуполь – это Украина!" – заявил Паламар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.