"Вы никогда не будете знать, кто приехал. Убийцы из Бучи или палачи Мариуполя". Зеленский призвал Албанию ограничить туризм из РФ

"Необходимо осознанно сокращать торговлю с РФ, потому что если не сегодня, то завтра Россия использует торговые связи, чтобы ударить и по вашему рынку, когда захочет от вас каких-то политических уступок. Нужно своевременно лишить ее этого инструмента", – сказал президент.

Он попросил парламент Албании закрыть порты страны для российских кораблей и ограничить приезд туристов из РФ.

"Вы никогда не будете знать, кто приехал к вам. Может, убийцы, которые были в Буче, а может – палачи Мариуполя. А может, кто-то из тех, кто работает на подрыв уже и вашего государства", – добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил народ Албании за поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ.