"Вы никогда не будете знать, кто приехал. Убийцы из Бучи или палачи Мариуполя". Зеленский призвал Албанию ограничить туризм из РФ

"Необходимо осознанно сокращать торговлю с РФ, потому что если не сегодня, то завтра Россия использует торговые связи, чтобы ударить и по вашему рынку, когда захочет от вас каких-то политических уступок. Нужно своевременно лишить ее этого инструмента", – сказал президент.
Он попросил парламент Албании закрыть порты страны для российских кораблей и ограничить приезд туристов из РФ.
"Вы никогда не будете знать, кто приехал к вам. Может, убийцы, которые были в Буче, а может – палачи Мариуполя. А может, кто-то из тех, кто работает на подрыв уже и вашего государства", – добавил Зеленский.
Глава государства поблагодарил народ Албании за поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ.
2 мая Зеленский назвал деньги российских туристов кровавыми, обращаясь к Греции и Турции, которые продолжают впускать граждан РФ.
"Конечно, российский туризм уже много лет приносит Греции немалые деньги. Но эти деньги политы нашей кровью, а потом они тратятся там. То же самое касается Турции. С одной стороны, она выступает посредником и поддерживает нас, а с другой – мы видим подготовку для России целых туристических направлений. Это нечестно, это двойные стандарты. И я обращаю ваше внимание на то, что нужно сделать выбор – вы за правду или нет?" – отметил президент.