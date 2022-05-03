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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы никогда не будете знать, кто приехал. Убийцы из Бучи или палачи Мариуполя". Зеленский призвал Албанию ограничить туризм из РФ

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Зеленский: Необходимо осознанно сокращать торговлю с РФ
Зеленский: Необходимо осознанно сокращать торговлю с РФ
Фото: president.gov.ua

3 мая президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Албании призвал страну ограничить торговые связи с РФ. Трансляция велась на YouTube телеканала "Україна 24".

"Необходимо осознанно сокращать торговлю с РФ, потому что если не сегодня, то завтра Россия использует торговые связи, чтобы ударить и по вашему рынку, когда захочет от вас каких-то политических уступок. Нужно своевременно лишить ее этого инструмента", – сказал президент.

Он попросил парламент Албании закрыть порты страны для российских кораблей и ограничить приезд туристов из РФ.

"Вы никогда не будете знать, кто приехал к вам. Может, убийцы, которые были в Буче, а может – палачи Мариуполя. А может, кто-то из тех, кто работает на подрыв уже и вашего государства", – добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил народ Албании за поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ.

Контекст:

2 мая Зеленский назвал деньги российских туристов кровавыми, обращаясь к Греции и Турции, которые продолжают впускать граждан РФ.

"Конечно, российский туризм уже много лет приносит Греции немалые деньги. Но эти деньги политы нашей кровью, а потом они тратятся там. То же самое касается Турции. С одной стороны, она выступает посредником и поддерживает нас, а с другой – мы видим подготовку для России целых туристических направлений. Это нечестно, это двойные стандарты. И я обращаю ваше внимание на то, что нужно сделать выбор – вы за правду или нет?" – отметил президент.

Теги: Украина, Турция, Греция, туризм, Албания, туристы, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, корабли, кровь
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