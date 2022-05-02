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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У нас есть вопросы и к Турции, и к Греции". Зеленский назвал "кровавыми" деньги российских туристов

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Россияне тратят на курортах Греции и Турции деньги, политые нашей кровью, заявил Зеленский
Россияне тратят на курортах Греции и Турции деньги, политые нашей кровью, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина ценит поддержку правительств Греции и Турции в войне с Россией, но считает двойными стандартами то, что эти страны продолжают впускать российских туристов. Об этом в интервью греческому телеканалу ERT, опубликованном 2 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Конечно, российский туризм уже много лет приносит Греции немалые деньги. Но эти деньги политы нашей кровью, а потом они тратятся там. То же самое касается Турции. С одной стороны, она выступает посредником и поддерживает нас, а с другой – мы видим подготовку для России целых туристических направлений. Это нечестно, это двойные стандарты. И я обращаю ваше внимание на то, что нужно сделать выбор – вы за правду или нет?" – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с убийствами и незаконной оккупацией, именно поэтому столько стран вводят жесткие санкции. "Война еще не закончилась, мы не вернулись на свои территории, к сожалению, Россия все еще на нашей земле. Ничего не закончено", – процитировал президента ERT. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина. Входящая в НАТО Турция при этом отказалась поддержать ограничительные меры, утверждая, что они не решают проблем.

Кроме того, Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию

С конца марта в турецком Стамбуле по предложению президента Турции Реджепа Эрдогана проходят переговоры между украинской и российскими делегациями (пока состоялся один раунд). Также Эрдоган заявлял о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины, однако подчеркивал, что Анкара ни при каких условиях не вступит в войну. 

Теги: Турция, Греция, Владимир Зеленский, война России против Украины
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