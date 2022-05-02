"У нас есть вопросы и к Турции, и к Греции". Зеленский назвал "кровавыми" деньги российских туристов

"Конечно, российский туризм уже много лет приносит Греции немалые деньги. Но эти деньги политы нашей кровью, а потом они тратятся там. То же самое касается Турции. С одной стороны, она выступает посредником и поддерживает нас, а с другой – мы видим подготовку для России целых туристических направлений. Это нечестно, это двойные стандарты. И я обращаю ваше внимание на то, что нужно сделать выбор – вы за правду или нет?" – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с убийствами и незаконной оккупацией, именно поэтому столько стран вводят жесткие санкции. "Война еще не закончилась, мы не вернулись на свои территории, к сожалению, Россия все еще на нашей земле. Ничего не закончено", – процитировал президента ERT.