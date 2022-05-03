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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе – полк "Азов"

По данным журналистов, перед штурмом завод обстреляли
По данным журналистов, перед штурмом завод обстреляли
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (Калина).

По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали", – сказал он.

Об обстреле завода сообщало и агентство Reuters. Журналисты пишут, что на фотографиях, которые они имеют в распоряжении, видны залпы ракет, выпущенных из российской пусковой установки на грузовике на окраине Мариуполя.

Начало штурма "Азовстали" подтверждает и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, ссылаясь на Паламара.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, штурм
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