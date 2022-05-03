Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе – полк "Азов"

По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали", – сказал он.

Об обстреле завода сообщало и агентство Reuters. Журналисты пишут, что на фотографиях, которые они имеют в распоряжении, видны залпы ракет, выпущенных из российской пусковой установки на грузовике на окраине Мариуполя.

Начало штурма "Азовстали" подтверждает и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, ссылаясь на Паламара.

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