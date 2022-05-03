Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе – полк "Азов"

По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.
"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали", – сказал он.
Об обстреле завода сообщало и агентство Reuters. Журналисты пишут, что на фотографиях, которые они имеют в распоряжении, видны залпы ракет, выпущенных из российской пусковой установки на грузовике на окраине Мариуполя.
Начало штурма "Азовстали" подтверждает и журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, ссылаясь на Паламара.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.