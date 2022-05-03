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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы, защищающие Мариуполь, призвали эвакуировать весь гарнизон

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По словам военных, за месяцы ожесточенных боев гуманитарная ситуация на "Азовстали" достигла катастрофичных масштабов
По словам военных, за месяцы ожесточенных боев гуманитарная ситуация на "Азовстали" достигла катастрофичных масштабов
Скриншот: Військова частина 3057 Національної гвардії України / Facebook

Бойцы 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии, которые сейчас заблокированы российскими оккупантами на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, просят эвакуировать с завода гражданских, раненых военнослужащих и тела погибших. Видеообращение опубликовано на Facebook-странице воинской части 3057 НГУ.

"Призываем высшее военно-политическое руководство страны и международное сообщество сделать все возможное для проведения эвакуации оставшихся на территории завода гражданских лиц, раненых военнослужащих и тел погибших", – заявили бойцы.

По словам военных, за месяцы ожесточенных боев гуманитарная ситуация на "Азовстали" достигла катастрофичных масштабов.

"Отвечая за жизнь военнослужащих, призываю осуществить эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят", – заявил командир бригады Денис Шлега.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/3057ngu/videos/451659396728640/

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и 2 мая.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Национальная гвардия, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины
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