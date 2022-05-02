Эвакуация с "Азовстали" сорвалась, российские оккупанты ведут непрерывные обстрелы – защитники Мариуполя

По его словам, промзона металлургического предприятия с утра находится под "непрерывным огнем", оккупанты обстреливают "Азовсталь" и с воздуха, и с моря, и с суши, и "все идет к уничтожению объекта".

Вершинин рассказал, что в укрытиях на предприятии находится много раненых, которые умирают ежедневно из-за невозможности оказать медпомощь, под бомбами каждый день погибают по пять-шесть человек, а военнослужащие от голода падают в обморок.

Новые атаки на "Азовсталь" со стороны оккупантов подтвердили "Украинской правде" и военнослужащие полка Нацгвардии "Азов".

В результате бомбардировки начался сильный пожар, его видно из всех районов Мариуполя.

В Telegram "Азов" рассказал, что россияне атакуют украинских защитников в том числе с использованием танков.

"В результате очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцы полка "Азов" уничтожили пять вражеских оккупантов", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)