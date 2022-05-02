Эвакуация с "Азовстали" сорвалась, российские оккупанты ведут непрерывные обстрелы – защитники Мариуполя

По его словам, промзона металлургического предприятия с утра находится под "непрерывным огнем", оккупанты обстреливают "Азовсталь" и с воздуха, и с моря, и с суши, и "все идет к уничтожению объекта".
Вершинин рассказал, что в укрытиях на предприятии находится много раненых, которые умирают ежедневно из-за невозможности оказать медпомощь, под бомбами каждый день погибают по пять-шесть человек, а военнослужащие от голода падают в обморок.
Новые атаки на "Азовсталь" со стороны оккупантов подтвердили "Украинской правде" и военнослужащие полка Нацгвардии "Азов".
В результате бомбардировки начался сильный пожар, его видно из всех районов Мариуполя.
В Telegram "Азов" рассказал, что россияне атакуют украинских защитников в том числе с использованием танков.
"В результате очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцы полка "Азов" уничтожили пять вражеских оккупантов", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.