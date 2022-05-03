Дети пили воду из луж, чтобы выжить. Женщина из оккупированного Мариуполя рассказала, как жила с дочерьми несколько недель в подвале

Отмечается, что женщина с тремя дочерьми 11, шести и трех лет начала скрываться в бомбоубежище после того, как оккупанты разрушили бомбами дом, в котором была ее квартира. Муж Юлии воюет на передовой.

Женщина рассказала, что ей приходилось кормить детей раз в день – одной тарелкой супа на троих на ночь, чтобы они не засыпали голодными. Поскольку воды было мало, девочки пили дождевую воду из луж. Из этой воды женщина пыталась делать запасы в кастрюлях, но их не хватало.

Поэтому она была вынуждена набирать воду в колодце в 3 км от дома, добираясь туда под обстрелами.

Когда одна из дочерей заболела, Юлия не смогла купить лекарство, поскольку оккупанты, по ее словам, "все сломали, разграбили и уничтожили".

По данным "BBC News Україна", женщина с детьми сейчас находится в Польше. Близкая подруга Юлии Наталья Робертс, которая пять лет назад вышла замуж и переехала из Украины в Уэльс, все время находилась с ней на связи и сейчас делает все возможное, чтобы помочь женщине и ее семье получить статус беженцев в Великобритании.

На сегодня 86 тыс. украинцев оформили британские визы. Около 27 тыс. граждан Украины уже находятся в Великобритании, сообщает "BBC News Україна".

Война России против Украины. Главное (обновляется)