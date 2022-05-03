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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дети пили воду из луж, чтобы выжить. Женщина из оккупированного Мариуполя рассказала, как жила с дочерьми несколько недель в подвале

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В Мариуполе, по данным властей, остается около 120 тыс. мирных жителей
В Мариуполе, по данным властей, остается около 120 тыс. мирных жителей
Фото: ЕРА

Жительница оккупированного Мариуполя Донецкой области Юлия рассказала BBC Wales Investigates о том, как ей с тремя дочками пришлось жить несколько недель в подвале без туалета, душа и электричества, сообщила 2 мая телекомпания "BBC News Україна".

Отмечается, что женщина с тремя дочерьми 11, шести и трех лет начала скрываться в бомбоубежище после того, как оккупанты разрушили бомбами дом, в котором была ее квартира. Муж Юлии воюет на передовой.

Женщина рассказала, что ей приходилось кормить детей раз в день – одной тарелкой супа на троих на ночь, чтобы они не засыпали голодными. Поскольку воды было мало, девочки пили дождевую воду из луж. Из этой воды женщина пыталась делать запасы в кастрюлях, но их не хватало.

Поэтому она была вынуждена набирать воду в колодце в 3 км от дома, добираясь туда под обстрелами.

Когда одна из дочерей заболела, Юлия не смогла купить лекарство, поскольку оккупанты, по ее словам, "все сломали, разграбили и уничтожили".

По данным "BBC News Україна", женщина с детьми сейчас находится в Польше. Близкая подруга Юлии Наталья Робертс, которая пять лет назад вышла замуж и переехала из Украины в Уэльс, все время находилась с ней на связи и сейчас делает все возможное, чтобы помочь женщине и ее семье получить статус беженцев в Великобритании.

На сегодня 86 тыс. украинцев оформили британские визы. Около 27 тыс. граждан Украины уже находятся в Великобритании, сообщает "BBC News Україна".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, война, военные, оккупация, Мариуполь, бомбоубежище, Уэльс, дети, украинцы, война России против Украины, российские оккупанты
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