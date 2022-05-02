Жители Запорожской области могут эвакуироваться по согласованному "зеленому коридору" из Мариуполя – ОВА

Колонны автобусов из Мариуполя будут следовать через Токмак и Васильевку, отметили в Запорожской ОВА Фото: EPA

"Внимание! У жителей Запорожской области есть возможность эвакуироваться! При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь [Донецкой области] – Запорожье. Колонны автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку", – говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил в Facebook, что колонны автобусов будут следовать через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак (кафе "Нирвана", ориентировочно 11.30–12.00, время может измениться) и Васильевку. Он призвал ждать колонну по ходу движения транспорта.

Как заявили в Мариупольском горсовете, при поддержке ООН и Красного Креста 2 мая согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из автобусов, которая выедет из города. Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте – в ее конец.

Накануне, 1 мая, началась эвакуация гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе, в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

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