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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Запорожской области могут эвакуироваться по согласованному "зеленому коридору" из Мариуполя – ОВА

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Колонны автобусов из Мариуполя будут следовать через Токмак и Васильевку, отметили в Запорожской ОВА
Колонны автобусов из Мариуполя будут следовать через Токмак и Васильевку, отметили в Запорожской ОВА
Фото: EPA

Жители Запорожской области 2 мая могут эвакуироваться в сторону облцентра по согласованному "зеленому коридору" из Мариуполя. Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной военной администрации (ОВА).

"Внимание! У жителей Запорожской области есть возможность эвакуироваться! При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь [Донецкой области] – Запорожье. Колонны автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/303366155306576

Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил в Facebook, что колонны автобусов будут следовать через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак (кафе "Нирвана", ориентировочно 11.30–12.00, время может измениться) и Васильевку. Он призвал ждать колонну по ходу движения транспорта.

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/398324985632089

Как заявили в Мариупольском горсовете, при поддержке ООН и Красного Креста 2 мая согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из автобусов, которая выедет из города. Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте – в ее конец.

Накануне, 1 мая, началась эвакуация гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе, в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отошли.

1 мая в Запорожской области был открыт "зеленый коридор" в направлении временно оккупированных территорий.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, ООН, Мариуполь, Запорожская область, Красный Крест, эвакуация, автобус, Васильевка, Запорожская ОГА, украинцы, война России против Украины, Токмак
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