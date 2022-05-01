В Запорожской области 1 мая откроют "зеленый коридор" в направлении временно оккупированных территорий – ОВА

"1 мая с 10.00 до 15.00 будет открыт "зеленый коридор" для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе села Каменское. Командование сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией с безопасностью, ведь в случае ее изменения "коридор" будет закрыт", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля (до этого боевые действия велись на Донбассе). В РФ войну официально называют "спецоперацией".

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пыталась улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отошли.