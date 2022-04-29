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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прибывшие на ЗАЭС сотрудники "Росатома" не знали, что делать с таким современным оборудованием – Зеленский

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Персоналу ЗАЭС оккупанты заявляли, что станция "принадлежит "Росатому"
Персоналу ЗАЭС оккупанты заявляли, что станция "принадлежит "Росатому"
Фото: npp.zp.ua

Сотрудники "Росатома", которые прибыли на Запорожскую АЭС после оккупации Энергодара, оказались неспособны разобраться в оборудовании станции. Об этом 29 апреля в интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись разговора опубликована в Facebook Офиса президента.

"Технические специалисты там находятся наши. Технических специалистов они (оккупанты. – "ГОРДОН") привезли из России, из "Росатома", и скажу вам откровенно ("Росатом" это скрывает, но мы знаем): специалисты российские постоянно хотят уехать оттуда, потому что они не разбираются в некоторых вещах", – сказал президент.

По его словам, он не хочет "даже обижать их государство", Россию.

"Оборудование там (на Запорожской АЭС. – "ГОРДОН") – современное, технически много вещей на компьютеры переведено за эти годы, а они, "росатомовские" специалисты, видели эту атомную электростанцию много лет назад (я имею в виду некоторые детали внутренние), и когда они попали в эти внутренние процессы и поняли, что не знают, что делать с этим... они по тем или иным причинам – то кто-то заболел, то кому-то нужно домой – пытались выезжать домой, в Россию. Они не очень хотели там быть", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент Украины говорит, что Россия предлагала передать ей управление Запорожской АЭС, но Украина отказала и продолжает технически контролировать атомную электростанцию в Энергодаре.

Контекст:

После захвата Запорожской АЭС оккупанты назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Теги: Россия, война, энергетика, оккупация, Запорожская область, АЭС, Росатом, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, Энергодар, электростанция, российские оккупанты
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