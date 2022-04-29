Прибывшие на ЗАЭС сотрудники "Росатома" не знали, что делать с таким современным оборудованием – Зеленский

"Технические специалисты там находятся наши. Технических специалистов они (оккупанты. – "ГОРДОН") привезли из России, из "Росатома", и скажу вам откровенно ("Росатом" это скрывает, но мы знаем): специалисты российские постоянно хотят уехать оттуда, потому что они не разбираются в некоторых вещах", – сказал президент.

По его словам, он не хочет "даже обижать их государство", Россию.

"Оборудование там (на Запорожской АЭС. – "ГОРДОН") – современное, технически много вещей на компьютеры переведено за эти годы, а они, "росатомовские" специалисты, видели эту атомную электростанцию много лет назад (я имею в виду некоторые детали внутренние), и когда они попали в эти внутренние процессы и поняли, что не знают, что делать с этим... они по тем или иным причинам – то кто-то заболел, то кому-то нужно домой – пытались выезжать домой, в Россию. Они не очень хотели там быть", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент Украины говорит, что Россия предлагала передать ей управление Запорожской АЭС, но Украина отказала и продолжает технически контролировать атомную электростанцию в Энергодаре.