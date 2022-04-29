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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия предлагала нам передать ей управление Запорожской АЭС, мы отказались

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Зеленский: На сегодняшний день технически мы ситуацию на ЗАЭС контролируем
Зеленский: На сегодняшний день технически мы ситуацию на ЗАЭС контролируем
Фото: president.gov.ua

После захвата российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области власти РФ предлагали передать Москве управление станцией. Об этом 29 апреля в интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись разговора опубликована в Facebook Офиса президента.

"Нам предлагали передать нашу атомную электростанцию под руководство Российской Федерации, и предлагали, к сожалению, наши некоторые международные партнеры, Мы отказались от этого, потому что если там наши специалисты – мы несем ответственность", – сказал президент.

Он отметил, что Украина не может нести ответственность, если бы на АЭС находились российские специалисты.

"На сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но это также более-менее, так как там ходят боевики с оружием", – объяснил Зеленский.

По его словам, оккупанты на ЗАЭС "абсолютно" не понимают, что там происходит.

"Мы ожидаем разблокирования", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у МАГАТЭ, похоже, нет возможности помочь Украине с разблокированием атомной электростанции в Энергодаре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После захвата Запорожской АЭС оккупанты назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Теги: Россия, война, энергетика, захват, Запорожская область, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, Энергодар, электростанция, российские оккупанты
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