Зеленский: Россия предлагала нам передать ей управление Запорожской АЭС, мы отказались

Зеленский: На сегодняшний день технически мы ситуацию на ЗАЭС контролируем Фото: president.gov.ua

"Нам предлагали передать нашу атомную электростанцию под руководство Российской Федерации, и предлагали, к сожалению, наши некоторые международные партнеры, Мы отказались от этого, потому что если там наши специалисты – мы несем ответственность", – сказал президент.

Он отметил, что Украина не может нести ответственность, если бы на АЭС находились российские специалисты.

"На сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но это также более-менее, так как там ходят боевики с оружием", – объяснил Зеленский.

По его словам, оккупанты на ЗАЭС "абсолютно" не понимают, что там происходит.

"Мы ожидаем разблокирования", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у МАГАТЭ, похоже, нет возможности помочь Украине с разблокированием атомной электростанции в Энергодаре.

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