Зеленский: Некоторые партнеры предлагали нам передать России управление Запорожской АЭС, мы отказались

Зеленский: На сегодняшний день технически мы ситуацию на ЗАЭС контролируем Фото: president.gov.ua

"Нам предлагали передать нашу атомную электростанцию под руководство Российской Федерации, и предлагали, к сожалению, некоторые наши международные партнеры. Мы отказались от этого, потому что если там наши специалисты – мы несем ответственность", – сказал президент.

Он отметил, что Украина не могла бы нести ответственность за АЭС, если бы она находилась под управлением российских специалистов.

"На сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но это также более-менее, так как там ходят боевики с оружием", – объяснил Зеленский.

По его словам, оккупанты на ЗАЭС "абсолютно" не понимают, что там происходит.

"Мы ожидаем разблокирования", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у МАГАТЭ, похоже, нет возможности помочь Украине с разблокированием атомной электростанции в Энергодаре.

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