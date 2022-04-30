Зеленский: Некоторые партнеры предлагали нам передать России управление Запорожской АЭС, мы отказались

"Нам предлагали передать нашу атомную электростанцию под руководство Российской Федерации, и предлагали, к сожалению, некоторые наши международные партнеры. Мы отказались от этого, потому что если там наши специалисты – мы несем ответственность", – сказал президент.
Он отметил, что Украина не могла бы нести ответственность за АЭС, если бы она находилась под управлением российских специалистов.
"На сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но это также более-менее, так как там ходят боевики с оружием", – объяснил Зеленский.
По его словам, оккупанты на ЗАЭС "абсолютно" не понимают, что там происходит.
"Мы ожидаем разблокирования", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что у МАГАТЭ, похоже, нет возможности помочь Украине с разблокированием атомной электростанции в Энергодаре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.
26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.