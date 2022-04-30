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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты намерены ввести в обращение рубли – Запорожская ОВА

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Оккупанты хотят ввести рубли в оккупированном Мелитополе
Оккупанты хотят ввести рубли в оккупированном Мелитополе
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты планируют ввести в обращение рубли. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации 29 апреля в Facebook.

"В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличное обращение рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали ставших коллаборантами бывших сотрудников банковской системы. Оккупанты планируют отправить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского "Ощадбанку" запустить работу "Сбербанка России", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/301749528801572

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, оккупация, рубль, Мелитополь, Сбербанк России, Запорожская область, Ощадбанк, Запорожская ОГА, война России против Украины
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