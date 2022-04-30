В Мелитополе оккупанты намерены ввести в обращение рубли – Запорожская ОВА

"В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличное обращение рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали ставших коллаборантами бывших сотрудников банковской системы. Оккупанты планируют отправить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского "Ощадбанку" запустить работу "Сбербанка России", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)