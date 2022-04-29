Мост под оккупированным Мелитополем разрушили бойцы ССО. Опубликовано видео последствий взрыва

По мосту оккупанты доставляли из Крыма технику и боеприпасы, сообщили в командовании ССО Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"Разрушенный мост – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами", – сообщили в командовании.

Этот маршрут играл важную роль для наращивания сил оккупантов в направлении городов Пологи и Токмак Запорожской области и Мариуполя Донецкой области.

"Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта", – сообщили в ССО.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео разрушенного моста.

О подрыве моста в Акимовке стало известно вчера. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснял разрушение "самоликвидацией". "После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их везде", – отмечал он.

Оккупанты, объясняя местным жителям взрыв, говорили о "разминировании" и утверждали, что сами его подорвали, пишет местное информагентство "РИА Мелитополь". Очевидцы рассказывали агентству, что россияне при этом "паниковали".

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