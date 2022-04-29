ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мост под оккупированным Мелитополем разрушили бойцы ССО. Опубликовано видео последствий взрыва

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мосту оккупанты доставляли из Крыма технику и боеприпасы, сообщили в командовании ССО
По мосту оккупанты доставляли из Крыма технику и боеприпасы, сообщили в командовании ССО
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Мост в Акимовке под Мелитополем (временно находится под контролем РФ) 28 апреля был разрушен в результате работы воинов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом пресс-центр командования сообщил в Facebook.

"Разрушенный мост – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами", – сообщили в командовании. 

Этот маршрут играл важную роль для наращивания сил оккупантов в направлении городов Пологи и Токмак Запорожской области и Мариуполя Донецкой области. 

"Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта", – сообщили в ССО. 

https://www.facebook.com/usofcom/posts/402924061651868

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео разрушенного моста. 

О подрыве моста в Акимовке стало известно вчера. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснял разрушение "самоликвидацией". "После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их везде", – отмечал он. 

Оккупанты, объясняя местным жителям взрыв, говорили о "разминировании" и утверждали, что сами его подорвали, пишет местное информагентство "РИА Мелитополь". Очевидцы рассказывали агентству, что россияне при этом "паниковали". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь Запорожской области. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

В марте мэр Мелитополя Иван Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мелитополь, Алексей Гончаренко, мост, война России против Украины, ССО, взрывы, разрушения, Акимовка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (784919)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (288772)
3
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (115517)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (61712)
5
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27299)
6
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (24142)
7
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (21908)
8
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем (18927)
 
 
 
 