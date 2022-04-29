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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ограбили музей Мелитополя, где хранилось скифское золото

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Одной из самых ценных археологических находок, обнаруженных в Мелитополе, является золотая греческо-скифская чеканка
Одной из самых ценных археологических находок, обнаруженных в Мелитополе, является золотая греческо-скифская чеканка
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Российские оккупанты ограбили краеведческий музей в Мелитополе Запорожской области и вывезли оттуда скифское золото. Об этом 27 апреля Telegram сообщила Запорожская областная военная администрация.

"Военные РФ захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.

По данным издания "Мелитопіль.City", в феврале 2021 года городская администрация и сотрудники музея спрятали коллекцию скифского золота.

Все это время россияне искали ее. В пророссийских пабликах показали видео, как назначенный оккупантами директор Евгений Горлачев рассказывает, что его единомышленники потратили много сил и энергии, чтобы найти скифское золотое, которое было спрятано сотрудниками музея.

На самом деле, местонахождение коллекции выдали коллаборанты, отмечает издание.

Это уже вторая попытка россиян присвоить мелитопольскую коллекцию скифского золота. Первая была в советское время, когда археологи обнаружили самый крупный скифский курган среди городской застройки Мелитополя, пишет "Мелітопіль.City".

Одной из самых ценных археологических находок, обнаруженных в Мелитополе, является золотая греческо-скифская чеканка, на которой изображена жизнь греческого героя Ахилла. К счастью, оригинал хранится в Музее исторических драгоценностей Украины, подчеркивает издание.

В Запорожской ОВА рассказали, что оккупанты уже нашли "оправдание" ограблению Мелитопольского краеведческого музея.

"Они распространяют ложь, что якобы спасли экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения. Мол, те хотели вывезти его за пределы страны", – сообщили в ОВА.

28 апреля стало известно о том, что российская оккупационная армия вывезла из Мариуполя Донецкой области все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях – краеведческом и художественном, в частности картины Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь Запорожской области. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

В марте мэр Мелитополя Иван Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Мелитополь, скифское золото, Запорожская область, ограбление, война России против Украины, военнослужащий, драгоценности, музей
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