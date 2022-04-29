Оккупанты ограбили музей Мелитополя, где хранилось скифское золото

Одной из самых ценных археологических находок, обнаруженных в Мелитополе, является золотая греческо-скифская чеканка Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

"Военные РФ захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.

По данным издания "Мелитопіль.City", в феврале 2021 года городская администрация и сотрудники музея спрятали коллекцию скифского золота.

Все это время россияне искали ее. В пророссийских пабликах показали видео, как назначенный оккупантами директор Евгений Горлачев рассказывает, что его единомышленники потратили много сил и энергии, чтобы найти скифское золотое, которое было спрятано сотрудниками музея.

На самом деле, местонахождение коллекции выдали коллаборанты, отмечает издание.

Это уже вторая попытка россиян присвоить мелитопольскую коллекцию скифского золота. Первая была в советское время, когда археологи обнаружили самый крупный скифский курган среди городской застройки Мелитополя, пишет "Мелітопіль.City".

Одной из самых ценных археологических находок, обнаруженных в Мелитополе, является золотая греческо-скифская чеканка, на которой изображена жизнь греческого героя Ахилла. К счастью, оригинал хранится в Музее исторических драгоценностей Украины, подчеркивает издание.

В Запорожской ОВА рассказали, что оккупанты уже нашли "оправдание" ограблению Мелитопольского краеведческого музея.

"Они распространяют ложь, что якобы спасли экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения. Мол, те хотели вывезти его за пределы страны", – сообщили в ОВА.

28 апреля стало известно о том, что российская оккупационная армия вывезла из Мариуполя Донецкой области все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях – краеведческом и художественном, в частности картины Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

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