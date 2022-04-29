Оккупанты ограбили музей Мелитополя, где хранилось скифское золото

"Военные РФ захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.
По данным издания "Мелитопіль.City", в феврале 2021 года городская администрация и сотрудники музея спрятали коллекцию скифского золота.
Все это время россияне искали ее. В пророссийских пабликах показали видео, как назначенный оккупантами директор Евгений Горлачев рассказывает, что его единомышленники потратили много сил и энергии, чтобы найти скифское золотое, которое было спрятано сотрудниками музея.
На самом деле, местонахождение коллекции выдали коллаборанты, отмечает издание.
Это уже вторая попытка россиян присвоить мелитопольскую коллекцию скифского золота. Первая была в советское время, когда археологи обнаружили самый крупный скифский курган среди городской застройки Мелитополя, пишет "Мелітопіль.City".
Одной из самых ценных археологических находок, обнаруженных в Мелитополе, является золотая греческо-скифская чеканка, на которой изображена жизнь греческого героя Ахилла. К счастью, оригинал хранится в Музее исторических драгоценностей Украины, подчеркивает издание.
В Запорожской ОВА рассказали, что оккупанты уже нашли "оправдание" ограблению Мелитопольского краеведческого музея.
"Они распространяют ложь, что якобы спасли экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения. Мол, те хотели вывезти его за пределы страны", – сообщили в ОВА.
28 апреля стало известно о том, что российская оккупационная армия вывезла из Мариуполя Донецкой области все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях – краеведческом и художественном, в частности картины Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь Запорожской области. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
В марте мэр Мелитополя Иван Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.