Эвакуированные из Мариуполя: Женщинам обещали присылать головы мужей в коробках

Екатерина, которая выехала с двумя детьми из заблокированного российской оккупационной армией города, рассказала, что люди почти потеряли надежду, что их спасут.

"Там фактически уже нет завода, его стерли с лица земли, остались только убежища, и то некоторые уже завалены. Света там не было. Водой и едой нам помогали наши украинские военные, они откапывали какие-то разбомбленные склады, в последние дни приносили уже свои пайки. То, что мы видели в городе, когда выезжали – это просто коробки, и в середине огромные черные дыры. Там нет домов", – сообщила женщина.

По ее словам, во время выезда им пришлось пройти серьезную проверку – всех раздевали, проверяли шрамы, татуировки, заглядывали к женщинам в трусы.

"Проверяли все рюкзаки, полностью выворачивали, проверяли телефоны, все переписки читали. Женщинам, у которых были знакомые военные или в полиции, угрожали, говорили, что их найдут, обещали присылать головы мужей в коробках", – рассказала Екатерина.

14-летний Владимир, выехавший с мамой и братом, сообщил, что на "Азовсталь" в наале полномасштабного вторжения их привез отец.

"Он говорил, что это самое безопасное место. Там, не видя солнца, мы сидели примерно два месяца. Папа – военный, он остался там. Я хотел бы ему передать, что с нами все хорошо и чтобы он был поаккуратнее. Мы ели овсянку с лопухами, с кожурками, которые есть нельзя. Мужчины бегали в соседнее здание, рисковали жизнью, чтоб приготовить нам поесть. Военные привозили, отдавали нам свою еду, чтобы мы выжили", – сообщил подросток.

С "Азовстали" людей вывезли украинские военные, потом передали оккупантам.

"Нас возили почти по всей территории, которую они захватили, большими кругами до Мангуша. Потом нас поселили в лагерь, там мы переночевали в палатках и поехали в Бердянск. Когда нас везли в лагерь, женщин раздевали, всем сканировали пальцы, фотографировали, телефоны проверяли", – рассказал мальчик.

3 мая 156 жителей Мариуполя, эвакуированных с "Азовстали", доехали до Запорожья. В эвакуации кроме украинской стороны участвовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

Война России против Украины. Главное (обновляется)