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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эвакуированные из Мариуполя: Женщинам обещали присылать головы мужей в коробках

3 мая 156 жителей Мариуполя, эвакуированных с "Азовстали", доехали до Запорожья
3 мая 156 жителей Мариуполя, эвакуированных с "Азовстали", доехали до Запорожья
Фото: pravda.com.ua

"Украинская правда" 3 мая опубликовала истории жителей Мариуполя Донецкой области, которых эвакуировали с завода "Азовсталь".

Екатерина, которая выехала с двумя детьми из заблокированного российской оккупационной армией города, рассказала, что люди почти потеряли надежду, что их спасут.

"Там фактически уже нет завода, его стерли с лица земли, остались только убежища, и то некоторые уже завалены. Света там не было. Водой и едой нам помогали наши украинские военные, они откапывали какие-то разбомбленные склады, в последние дни приносили уже свои пайки. То, что мы видели в городе, когда выезжали – это просто коробки, и в середине огромные черные дыры. Там нет домов", – сообщила женщина.

По ее словам, во время выезда им пришлось пройти серьезную проверку – всех раздевали, проверяли шрамы, татуировки, заглядывали к женщинам в трусы.

"Проверяли все рюкзаки, полностью выворачивали, проверяли телефоны, все переписки читали. Женщинам, у которых были знакомые военные или в полиции, угрожали, говорили, что их найдут, обещали присылать головы мужей в коробках", – рассказала Екатерина.

14-летний Владимир, выехавший с мамой и братом, сообщил, что на "Азовсталь" в наале полномасштабного вторжения их  привез отец.

"Он говорил, что это самое безопасное место. Там, не видя солнца, мы сидели примерно два месяца. Папа – военный, он остался там. Я хотел бы ему передать, что с нами все хорошо и чтобы он был поаккуратнее. Мы ели овсянку с лопухами, с кожурками, которые есть нельзя. Мужчины бегали в соседнее здание, рисковали жизнью, чтоб приготовить нам поесть. Военные привозили, отдавали нам свою еду, чтобы мы выжили", – сообщил подросток.

С "Азовстали" людей вывезли украинские военные, потом передали оккупантам.

"Нас возили почти по всей территории, которую они захватили, большими кругами до Мангуша. Потом нас поселили в лагерь, там мы переночевали в палатках и поехали в Бердянск. Когда нас везли в лагерь, женщин раздевали, всем сканировали пальцы, фотографировали, телефоны проверяли", – рассказал мальчик.

3 мая 156 жителей Мариуполя, эвакуированных с "Азовстали", доехали до Запорожья. В эвакуации кроме украинской стороны участвовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.

Теги: Украина, Мариуполь, бомбоубежище, эвакуация, Азовсталь, обстрелы, убежище, война России против Украины, проверки
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