Зеленский: Нам нужны все, кто остается в Мариуполе и на "Азовстали": и гражданские, и военные

"Имеем наконец-то первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы очень долго организовывали. Для этого понадобились много усилий, долгие переговоры и различное посредничество", – сказал он.
Президент отметил, что в Запорожье сегодня прибыло 156 эвакуированных из Мариуполя женщин и детей.
"Они были более двух месяцев в укрытии. Только представьте: ребенку шесть месяцев, два из которых – под землей, спасаясь от бомб, обстрелов. Наконец эти люди в полной безопасности. Они получат помощь", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто помогал в эвакуации этих людей.
"Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и с "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. И не было ни одного дня, чтобы мы не занимались этим вопросом, чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос. Нам удалось достичь прекращения огня почти на трое суток, чтобы гуманитарный коридор заработал", – заявил глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас российские военные не придерживаются договоренностей.
"Они продолжают массированные удары по "Азовстали", пытаются штурмовать комплекс. Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека, что это невозможно. Сегодня 156 человек – в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. Я верю, что есть шанс спасти других наших людей", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.
В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.