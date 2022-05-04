Зеленский: Нам нужны все, кто остается в Мариуполе и на "Азовстали": и гражданские, и военные

Зеленский: Только представьте: ребенку шесть месяцев, два из которых – под землей Фото: EPA

"Имеем наконец-то первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы очень долго организовывали. Для этого понадобились много усилий, долгие переговоры и различное посредничество", – сказал он.

Президент отметил, что в Запорожье сегодня прибыло 156 эвакуированных из Мариуполя женщин и детей.

"Они были более двух месяцев в укрытии. Только представьте: ребенку шесть месяцев, два из которых – под землей, спасаясь от бомб, обстрелов. Наконец эти люди в полной безопасности. Они получат помощь", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогал в эвакуации этих людей.

"Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и с "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. И не было ни одного дня, чтобы мы не занимались этим вопросом, чтобы наши люди не пытались решить этот вопрос. Нам удалось достичь прекращения огня почти на трое суток, чтобы гуманитарный коридор заработал", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас российские военные не придерживаются договоренностей.

"Они продолжают массированные удары по "Азовстали", пытаются штурмовать комплекс. Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни одного человека, что это невозможно. Сегодня 156 человек – в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. Я верю, что есть шанс спасти других наших людей", – сказал он.

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