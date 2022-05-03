Пропагандист Соловьев утверждает, что приехал в Мариуполь

Соловьев заявил, что встретился с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным на проходной меткомбината имени Ильича.

Контекст:

Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.

Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.

25 марта Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Соловьева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.