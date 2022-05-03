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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропагандист Соловьев утверждает, что приехал в Мариуполь

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Соловьев утверждает, что находится в Мариуполе
Соловьев утверждает, что находится в Мариуполе
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в Telegram 3 мая, что приехал в Мариуполь Донецкой области, часть которого оккупирована российскими войсками.

Соловьев заявил, что встретился с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным на проходной меткомбината имени Ильича.

Контекст:

Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.

Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.

25 марта Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Соловьева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.

Теги: пропаганда, Мариуполь, российская пропаганда, Владимир Соловьев, война России против Украины
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