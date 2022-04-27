ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вот паспорт подонка". Геращенко обещал премию за взлом соцсети российского пропагандиста Соловьева и показал "первые результаты"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геращенко объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста Соловьева (на фото)
Геращенко объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста Соловьева (на фото)
Фото: EPA

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал 27 апреля в Twitter фото паспортных данных российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Итак, я объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста Соловьева. Вот первые результаты: паспорт подонка", – написал Геращенко.

Геращенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что обещает 100 тыс. руб. (около 39 тыс. грн) тому, кто взломает аккаунты Соловьева в соцсетях.

По его мнению, российские пропагандисты Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Соловьев и другие виновны в развязывании войны против Украины не меньше президента РФ Владимира Путина.

"Я считаю, что, кроме Путина, больше всех в этой войне виноваты даже не столько его генералы, сколько все эти подонки: Соловьев, Скабеева, Киселев и прочие мрази. Кстати, пользуясь случаем, хочу объявить у вас в эфире, что я объявляю премию 100 тыс. руб. – именно столько, сколько платят российским наемникам, зовя воевать в Украину, – для тех, кто взломает все социальные аккаунты Соловьева – этого подонка – и в этих социальных аккаунтах напишет извинения от имени Соловьева с призывом "Слава Украине!" – подчеркнул Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Союз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.

После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.

Теги: Россия, МВД, Украина, пропаганда, паспорт, премия, российская пропаганда, Антон Геращенко, Владимир Соловьев, советник, соцсети, война России против Украины, награда, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (439400)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (40912)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (32314)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (26357)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (22458)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21144)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17935)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17397)
 
 
 
 