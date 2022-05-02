"Слышь, ты, штрибан, фильтруй хрюканину". Российский шансонье Новиков обратился к пропагандисту Соловьеву

Соответствующее видеообращение 29 апреля опубликовало в YouTube российское ИА "Новый день".

"Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: "Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало". Но тебе же сказали не так", – сказал Новиков.

Он отметил, что Соловьев, который "представляет мнение правительства, мнение Кремля", должен "особенно следить за своим языком".

"А в данном случае язык твой пошел не в ту степь", – подчеркнул Новиков.