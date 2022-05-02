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"Слышь, ты, штрибан, фильтруй хрюканину". Российский шансонье Новиков обратился к пропагандисту Соловьеву

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Соловьев назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты"
Соловьев назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты"
Фото: EPA

Исполнитель шансона и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады (РФ) Александр Новиков ответил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты", а также жестко отреагировал на замечание губернатора региона Евгения Куйвашева.

Соответствующее видеообращение 29 апреля опубликовало в YouTube российское ИА "Новый день".

"Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: "Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало". Но тебе же сказали не так", – сказал Новиков.

Он отметил, что Соловьев, который "представляет мнение правительства, мнение Кремля", должен "особенно следить за своим языком".

"А в данном случае язык твой пошел не в ту степь", – подчеркнул Новиков.

Контекст:

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", телеведущий известен своим восхвалением правительства РФ.

27 апреля в эфире "Соловьев Live" он заявил, что Екатеринбург – "центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей". Соловьев добавил, что у некоторых горожан "такой мусор иногда в головах", что "прямо чистить и чистить". Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале "Наше видео".

Замечание Соловьеву сделал губернатор Свердловской области (Екатеринбург – административный центр региона) Евгений Куйвашев, отметив, что на Урале "очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком", пожелав пропагандисту освоить этот навык.

Однако Соловьева это не остановило. "Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что щас было – "следить за языком"? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?" – добавил пропагандист.

Теги: Россия, Александр Новиков, театр, пропаганда, правительство, российская пропаганда, Свердловск, Екатеринбург, Владимир Соловьев, конфликт, губернатор, шансон, телеведущий
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