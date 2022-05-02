"Слышь, ты, штрибан, фильтруй хрюканину". Российский шансонье Новиков обратился к пропагандисту Соловьеву

Соответствующее видеообращение 29 апреля опубликовало в YouTube российское ИА "Новый день".
"Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: "Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало". Но тебе же сказали не так", – сказал Новиков.
Он отметил, что Соловьев, который "представляет мнение правительства, мнение Кремля", должен "особенно следить за своим языком".
"А в данном случае язык твой пошел не в ту степь", – подчеркнул Новиков.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1", телеведущий известен своим восхвалением правительства РФ.
27 апреля в эфире "Соловьев Live" он заявил, что Екатеринбург – "центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей". Соловьев добавил, что у некоторых горожан "такой мусор иногда в головах", что "прямо чистить и чистить". Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале "Наше видео".
Замечание Соловьеву сделал губернатор Свердловской области (Екатеринбург – административный центр региона) Евгений Куйвашев, отметив, что на Урале "очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком", пожелав пропагандисту освоить этот навык.
Однако Соловьева это не остановило. "Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что щас было – "следить за языком"? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?" – добавил пропагандист.