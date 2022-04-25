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В РФ заявили, что пропагандиста Соловьева хотели убить, Путин указал на Украину. СБУ назвала это "фантазиями"

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По "делу Соловьева" якобы уже задержали "шесть неонацистов"
По "делу Соловьева" якобы уже задержали "шесть неонацистов"
Фото: ЕРА

25 апреля, выступая на заседании в Генпрокуратуре РФ, глава Кремля Владимир Путин заявил, что на одного из российских тележурналистов готовили покушение. Президента России цитирует его пресс-служба.

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", – сказал Путин.

Он сделал вывод, что это Запад причастен к "террору, подготовке убийств" российских журналистов.

"В этой связи, конечно, следует отметить, что нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы", – заявил глава Кремля.

Фамилию журналиста он не назвал, это сделали в Следственном комитете России. В ведомстве уточнили, что речь о Владимире Соловьеве, пишет ТАСС. В РФ этого пропагандиста официально называют "журналистом".

По "делу Соловьева" якобы уже задержали "шесть неонацистов".

По версии ФСБ, "неонацисты" собирались убить пропагандиста по заказу СБУ, а теперь дают "признательные показания".

Заявления российских силовиков Служба безопасности Украины назвала в Facebook "фантазиями" и "очередным креативом" ФСБ.

"Хотим сообщить следующее. СБУ системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории", – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба напомнила, что "Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины".

"У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – подчеркнули в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/345354344358149

Контекст:

23 февраля Соловьева включили в санкционный список Евросоюза. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.

После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, СБУ, убийство, пропаганда, ФСБ, ЦРУ, покушение, Владимир Соловьев, спецслужбы, Служба безопасности Украины
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