В РФ заявили, что пропагандиста Соловьева хотели убить, Путин указал на Украину. СБУ назвала это "фантазиями"

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", – сказал Путин.
Он сделал вывод, что это Запад причастен к "террору, подготовке убийств" российских журналистов.
"В этой связи, конечно, следует отметить, что нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы", – заявил глава Кремля.
Фамилию журналиста он не назвал, это сделали в Следственном комитете России. В ведомстве уточнили, что речь о Владимире Соловьеве, пишет ТАСС. В РФ этого пропагандиста официально называют "журналистом".
По "делу Соловьева" якобы уже задержали "шесть неонацистов".
По версии ФСБ, "неонацисты" собирались убить пропагандиста по заказу СБУ, а теперь дают "признательные показания".
Заявления российских силовиков Служба безопасности Украины назвала в Facebook "фантазиями" и "очередным креативом" ФСБ.
"Хотим сообщить следующее. СБУ системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории", – говорится в сообщении.
Украинская спецслужба напомнила, что "Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины".
"У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – подчеркнули в СБУ.
23 февраля Соловьева включили в санкционный список Евросоюза. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.
После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.