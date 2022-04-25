В РФ заявили, что пропагандиста Соловьева хотели убить, Путин указал на Украину. СБУ назвала это "фантазиями"

По "делу Соловьева" якобы уже задержали "шесть неонацистов" Фото: ЕРА

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", – сказал Путин.

Он сделал вывод, что это Запад причастен к "террору, подготовке убийств" российских журналистов.

"В этой связи, конечно, следует отметить, что нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы", – заявил глава Кремля.

Фамилию журналиста он не назвал, это сделали в Следственном комитете России. В ведомстве уточнили, что речь о Владимире Соловьеве, пишет ТАСС. В РФ этого пропагандиста официально называют "журналистом".

По "делу Соловьева" якобы уже задержали "шесть неонацистов".

По версии ФСБ, "неонацисты" собирались убить пропагандиста по заказу СБУ, а теперь дают "признательные показания".

Заявления российских силовиков Служба безопасности Украины назвала в Facebook "фантазиями" и "очередным креативом" ФСБ.

"Хотим сообщить следующее. СБУ системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории", – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба напомнила, что "Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины".

"У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – подчеркнули в СБУ.