В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

Евросоюз запретил Соловьеву въезд на свою территорию и заморозил его активы Фото: Владимир Соловьев / Facebook

Пожар произошел на вилле у озера Комо, которую арестовали власти Италии. Огонь заметили прохожие, они вызвали спасателей и карабинеров.

По предварительным данным, это был умышленный поджог. Для разжигания огня были использованы шины.

"Пожар, начавшийся рано утром, немедленно потушила пожарная команда. Это была бы лишь демонстрационная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджио", – отметили журналисты.

По их данным, полиция изучает записи с видеокамер.