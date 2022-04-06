В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

Пожар произошел на вилле у озера Комо, которую арестовали власти Италии. Огонь заметили прохожие, они вызвали спасателей и карабинеров.
По предварительным данным, это был умышленный поджог. Для разжигания огня были использованы шины.
"Пожар, начавшийся рано утром, немедленно потушила пожарная команда. Это была бы лишь демонстрационная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджио", – отметили журналисты.
По их данным, полиция изучает записи с видеокамер.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.
Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы.
После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн. В частности, был наложен арест на виллу стоимостью €6,5 млн в коммуне Пьянелло-дель-Ларио (Ломбардия) и другие объекты недвижимости в Менаджио и Грианте, а также два автомобиля.