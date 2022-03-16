Гордон: Вина российских пропагандистов не меньше, чем вина Путина. Это одинакового масштаба военные преступники

"Россия – щедрая страна. Но щедрая не по отношению к своим гражданам. Нет, в этой стране, где так прекрасно продаются нефть и газ, огромное количество школ не имеют даже туалетов внутри, не говоря уже о простых гражданах. Люди ходят на улицы – в "скворечники". Но что касается подкупов агентуры, в том числе на Западе, что касается пропаганды – вот тут никто не жалеет денег", – сказал Гордон.

По его словам, Россия целенаправленно платит своим пропагандистам за вранье, что позволяет им хорошо жить, в отличие от остальных граждан.

"Ну, писал же российский "Собеседник", что Соловьев получает $1 млн в месяц. Миллион долларов за свой поганый черный рот! И не случайно же откуда-то у него взялись две виллы на острове Комо, на которые итальянские власти наложили арест. Не случайно же у них такие большие деньги, такое количество недвижимости. Это государство за их вранье целенаправленно дает им возможность хорошо жить. И они отрабатывают эти деньги", – отметил журналист.

Он также подчеркнул, что пропагандисты виновны в развязывании войны с Украиной не меньше, чем президент РФ Владимир Путин.

"Мое мнение, что вина Соловьева, Дмитрия Киселева, Скабеевой и других российских пропагандистов ничуть не меньше, чем вина Путина. Это одинакового масштаба военные преступники, которых нужно судить по законам военного времени. Это русские фашисты, которые, начав войну против народа Украины, начали ее и против народа России. И то, что произойдет в первую очередь с Россией, – это тоже на их совести", – подчеркнул Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное