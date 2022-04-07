"Теперь выглядит значительно лучше". Виллу пропагандиста Соловьева забрызгали красной краской

На фото видно, что дом забрызган красной краской, а вода в бассейне окрашена в кроваво-красный цвет. На воротах дома написали красными буквами V. Solovyev killer.

"Вилла Соловьева теперь выглядит значительно лучше", – прокомментировали в публикации.

О какой именно вилле идет речь, в посте не уточнили.

6 апреля в итальянском муниципалитете Менаджио подожгли арестованную властями Италии виллу Соловьева. Местные СМИ написали, что поджог был умышленным.