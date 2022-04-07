"Теперь выглядит значительно лучше". Виллу пропагандиста Соловьева забрызгали красной краской

На фото видно, что дом забрызган красной краской, а вода в бассейне окрашена в кроваво-красный цвет. На воротах дома написали красными буквами V. Solovyev killer.
"Вилла Соловьева теперь выглядит значительно лучше", – прокомментировали в публикации.
О какой именно вилле идет речь, в посте не уточнили.
6 апреля в итальянском муниципалитете Менаджио подожгли арестованную властями Италии виллу Соловьева. Местные СМИ написали, что поджог был умышленным.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.
Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил его активы.
После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн. В частности, был наложен арест на виллу стоимостью €6,5 млн в коммуне Пьянелло-дель-Ларио (Ломбардия) и другие объекты недвижимости в Менаджио и Грианте, а также два автомобиля.