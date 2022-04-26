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В СМИ и соцсетях обнародовали "ляпы" видео с задержанием в России "неонацистов", якобы готовивших покушение на Соловьева

В Twitter опубликовали фото найденных в квартире "неонацистов" "доказательств", среди которых зеленый парик
В Twitter опубликовали фото найденных  в квартире "неонацистов" "доказательств", среди которых – зеленый парик
Фото: Sergey Gromilin / Twitter

После заявления президента России Владимира Путина, сделанного 25 апреля, о том, что на журналиста-пропагандиста Владимира Соловьева готовили покушение, российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" опубликовало в Telegram полное видео задержание работниками ФСБ так называемых "неонацистов", которые якобы покушались на жизнь Соловьева.

На видео продолжительностью почти семь минут видно, как ФСБ врывается в квартиры "подозреваемых", а также обнародованы "доказательства", найденные у них во время обысков.

СМИ и соцсети обнаружили несколько "ляпов" в видео. В частности, издание "Новости Израиля" назвало задержание "неонацистов" работниками российских спецслужб кино, которое "впечатляет не хуже иного победителя "Оскара".

"Террористы сами открывают дверь спецназу, оказываются крепкими парнями в татуировках, а квартира буквально завалена соответствующей атрибутикой — майками и повязками со свастикой, кулонами со свастикой и украинским гербом, пистолетами, рациями и бомбами. В компьютере открыт телеграм-канал с видео "зигующих" молодых людей", – пишет издание.

Момент задержания подозреваемых также прокомментировал в Twitter журналист, редактор Republic.ru Дмитрий Колезев.

"Самый странный момент видео про задержание "неонацистов, готовивших покушение на Соловьева". Толпа ФСБшников с автоматами стучится в дверь (на которой есть глазок) и опасный неонацист почти сразу просто открывает ее, после чего его кладут мордой в пол", – отметил журналист. 

Комедийным назвал видео пользователь Twitter Сергей Громилин, опубликовавший фото "доказательств", найденных ФСБ во время обысков у "подозреваемых".

"Посмотрел комедийное видео с задержанием покушенцев на Соловьева. По версии ФСБ походный набор нациста это: 1. Футболка со свастоном 2. Зеленый парик 3. Диски с Sims", – написал он.

В Telegram-канале "Соловьиный Помёт" обратили внимание на фейковые "коктейли Молотова", якобы найденные у "злоумышленников".

"ФСБ Пикчерз представляет. Коктейль Молотова в пластиковых (!) бутылках.  Почему у "бензина" с "машинным маслом" цвет обычной воды, даже не спрашивайте. Есть версия, что это не коктейль Молотова, а вода из озеро Комо, освящённая полковником Гундяевым", – говорится в сообщении.

Также на канале опубликовали фото найденной в одной из квартир книги с дарственной надписью.

"Это кадр из видео обыска у "собиравшихся убить Соловьёва". Дарственная надпись на книге. Автора надписи зовут "Подпись Неразборчива". Понимаете? Чекистам, фабриковавшим этот бред, велели написать подпись неразборчиво. Ну они и написали "Подпись Неразборчива", – прокомментировали в "Соловьином Помёте".

Причастность ФСБ к подписи в книге опроверг в Twitter журналист российской редакции "Радио Свобода" Марк Крутов.

"Это не "ФСБ-тупость", это настоящая книга популярного русского неонациста, бывшего модератора guns.ru, обвиняемого в многочисленных убийствах, Василия Федоровича. "Подпись Неразборчива" — это не только общая подпись этой группы, но и его псевдоним", – написал он.

Контекст:

25 апреля, выступая на заседании в Генпрокуратуре РФ, президент России Владимир Путин заявил, что на одного из российских тележурналистов готовили покушение и сказал о якобы причастности к этому Украины. В Следственном комитете России сообщили, что речь идет о Владимире Соловьеве. В тот же день в ФСБ заявили, что по "делу Соловьева" задержали группу "неонацистов".

Заявления российских силовиков Служба безопасности Украины назвала в Facebook "фантазиями" и "очередным креативом" ФСБ.

Теги: Россия, Владимир Путин, пропаганда, ФСБ, обыск, покушение, Владимир Соловьев, соцсети, нацисты, спецслужбы, свастика, президент, обыски, коктейль Молотова
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