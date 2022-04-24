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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Никонов: ​​​Соловьев, Скабеева, Киселев – они в​переди военных преступников России

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Никонов: Российское общество реально больное
Никонов: Российское общество реально больное
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российские пропагандисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев заражают российское общество вирусами ненависти. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Соловьев, Скабеева, Киселев и другие пропагандисты – они не просто военные преступники, они вообще впереди военных преступников стоят. Это люди, которые заражают общество теми вирусами [ненависти], которые несут опасность для всего мира", – отметил бизнесмен.

По его мнению, Украина должна проводить собственную информационную политику, чтобы противостоять российской пропаганде.

"Российское общество реально больное. Его специально заразили вирусом и его посредством управляют. Нам нужно рассказывать людям правду. Мы не можем опускать руки. Рано или поздно это даст плоды. Мы без помощи российских граждан власть в России не уберем. В этом надо отдавать себе отчет. Только вместе. Поэтому надо продолжать вести свою линию, развивать свои платформы, каналы, чтобы те, кто еще не совсем больны, имели другую информацию. Техническими методами мы должны убить пропаганду РФ. Я удивлен, что в Европе до сих пор нет ни одного украинского канала", – подчеркнул Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.

Киселев – российский пропагандист, заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, гендиректор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня", автор и ведущий информационной передачи "Вести недели".

23 марта стало известно, что СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск. "Это означает, что оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ", – подчеркнул пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля, так как "он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Киселев, война, пропаганда, военные, российская пропаганда, Алеся Бацман, Игорь Никонов, Владимир Соловьев, война России против Украины, интервью, власть, Ольга Скабеева
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