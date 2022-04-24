"Соловьев, Скабеева, Киселев и другие пропагандисты – они не просто военные преступники, они вообще впереди военных преступников стоят. Это люди, которые заражают общество теми вирусами [ненависти], которые несут опасность для всего мира", – отметил бизнесмен.

По его мнению, Украина должна проводить собственную информационную политику, чтобы противостоять российской пропаганде.

"Российское общество реально больное. Его специально заразили вирусом и его посредством управляют. Нам нужно рассказывать людям правду. Мы не можем опускать руки. Рано или поздно это даст плоды. Мы без помощи российских граждан власть в России не уберем. В этом надо отдавать себе отчет. Только вместе. Поэтому надо продолжать вести свою линию, развивать свои платформы, каналы, чтобы те, кто еще не совсем больны, имели другую информацию. Техническими методами мы должны убить пропаганду РФ. Я удивлен, что в Европе до сих пор нет ни одного украинского канала", – подчеркнул Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube