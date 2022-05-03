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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди российских оккупантов распространяется информация, что война в Украине будет до сентября – ГУР Минобороны

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РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма, отметили в ГУР Минобороны
РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма, отметили в ГУР Минобороны
Фото: EPA

Война, которую РФ начала против Украины 24 февраля, может продлиться до сентября 2022 года. Об этом сообщают российские оккупанты, проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 3 мая в Facebook.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой специальной военной операции определен до сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, РФ рассматривает возможность "включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство".

Кроме того, ряд предприятий в Ростовской области (РФ) получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя Донецкой области.

"На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", – рассказали в ГУР Минобороны.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/303874791923948

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от оккупантов ряд областей, в частности Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В то же время российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну в Украине необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне.

Такую же информацию папе римскому Франциску сообщил во время встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции.

Теги: Россия, Херсон, захват, оккупация, Мариуполь, Ростов, разведка, вторжение, военно-гражданская администрация, война России против Украины, печать, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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