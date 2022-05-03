Среди российских оккупантов распространяется информация, что война в Украине будет до сентября – ГУР Минобороны

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой специальной военной операции определен до сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, РФ рассматривает возможность "включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство".

Кроме того, ряд предприятий в Ростовской области (РФ) получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя Донецкой области.

"На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", – рассказали в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)