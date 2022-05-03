Среди российских оккупантов распространяется информация, что война в Украине будет до сентября – ГУР Минобороны

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой специальной военной операции определен до сентября 2022 года", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, РФ рассматривает возможность "включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство".
Кроме того, ряд предприятий в Ростовской области (РФ) получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя Донецкой области.
"На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", – рассказали в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от оккупантов ряд областей, в частности Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В то же время российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну в Украине необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне.
Такую же информацию папе римскому Франциску сообщил во время встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В то же время телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции.