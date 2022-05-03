США считают, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области в мае

Посол отметил, что Россия планирует провести референдум о присоединении Донбасса к России где-то в середине мая и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона.
Карпентер добавил, что Россия похищает местных чиновников в оккупированных ими городах на востоке и юге Украины, чтобы заменить их лояльными к Москве. Также, по его словам, исчезают директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники.
"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", – сказал Карпентер и добавил, что в этих городах Россия может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы "создать видимость демократической или избирательной легитимности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Аналогичную информацию 27 апреля публиковало издание "Медуза", ссылаясь на источники, близкие к администрации президента РФ. По данным журналистов, Россия попытается присоединить всю территорию Донецкой и Луганской областей, хотя многие крупные города там остаются под контролем Украины.
Издание отметило, что такие референдумы якобы планировали еще на апрель, но уже переносили из-за неудач российской армии на фронте.
Украинская разведка сообщала, что оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".