США считают, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области в мае

Посол отметил, что Россия планирует провести референдум о присоединении Донбасса к России где-то в середине мая и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона.

Карпентер добавил, что Россия похищает местных чиновников в оккупированных ими городах на востоке и юге Украины, чтобы заменить их лояльными к Москве. Также, по его словам, исчезают директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники.

"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", – сказал Карпентер и добавил, что в этих городах Россия может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы "создать видимость демократической или избирательной легитимности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)