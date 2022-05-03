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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США считают, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области в мае

Псевдореферендум могут провести в середине мая
Псевдореферендум могут провести в середине мая
Фото: depositphotos.com

США располагают разведданными о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области в середине мая. Также у оккупантов есть планы по созданию "Херсонской народной республики" и ее аннексии, заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер на брифинге в Госдепартаменте, цитирует его CNN.

Посол отметил, что Россия планирует провести референдум о присоединении Донбасса к России где-то в середине мая и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона.

Карпентер добавил, что Россия похищает местных чиновников в оккупированных ими городах на востоке и юге Украины, чтобы заменить их лояльными к Москве. Также, по его словам, исчезают директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники.

"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", – сказал Карпентер и добавил, что в этих городах Россия может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы "создать видимость демократической или избирательной легитимности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Аналогичную информацию 27 апреля публиковало издание "Медуза", ссылаясь на источники, близкие к администрации президента РФ. По данным журналистов, Россия попытается присоединить всю территорию Донецкой и Луганской областей, хотя многие крупные города там остаются под контролем Украины. 

Издание отметило, что такие референдумы якобы планировали еще на апрель, но уже переносили из-за неудач российской армии на фронте. 

Украинская разведка сообщала, что оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, война, Херсонская область, война России против Украины, ОРДЛО, Майкл Карпентер
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