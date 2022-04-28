Оккупационная "власть" Херсонской области заявила, что никаких референдумов там не планируется

Ранее оккупанты собирались проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР" Фото: ua.depositphotos.com

Агентство процитировало слова так называемого зампреда "военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что "сейчас главная задача – восстановление экономики региона, референдумов никаких не планируется".

По его словам, "возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено".

Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра города, его досье есть на сайтах "Чесно" и "Миротворец". Hromadske писало о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне.

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