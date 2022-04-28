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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационная "власть" Херсонской области заявила, что никаких референдумов там не планируется

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Ранее оккупанты собирались проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР"
Ранее оккупанты собирались проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР"
Фото: ua.depositphotos.com

Самопровозглашенные оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что не планируют проводить в регионе референдум. Об этом 28 апреля сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Агентство процитировало слова так называемого зампреда "военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что "сейчас главная задача – восстановление экономики региона, референдумов никаких не планируется".

По его словам, "возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено".

Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра города, его досье есть на сайтах "Чесно" и "Миротворец"Hromadske писало о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

26 апреля оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца.

28 апреля стало известно, что оккупанты планируют с 1 мая переводить Херсонскую область на рубли.

Теги: Украина, референдум, война, оккупация, Херсонская область, ХНР, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты, коллаборационизм
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