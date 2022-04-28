Оккупанты планируют с 1 мая переводить Херсонскую область на рубли

По словами оккупантов, переходной период займет до четырех месяцев: в этот срок будут ходить и рубль, и гривна Фото: ua.depositphotos.com

Агентство процитировало слова так называемого зампреда военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, который заявил, что "Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону".

По словам Стремоусова, "переходной период займет до четырех месяцев: в это время будут ходить и рубль, и гривна, а затем произойдет полный переход на рубль".

Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал кандидатуру на пост мэра города, его досье есть на сайтах "Чесно" и "Миротворец". Hromadske писало о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне.

22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать "помощь" пенсионерам в рублях.

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