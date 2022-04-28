Оккупанты планируют с 1 мая переводить Херсонскую область на рубли

Агентство процитировало слова так называемого зампреда военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, который заявил, что "Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону".
По словам Стремоусова, "переходной период займет до четырех месяцев: в это время будут ходить и рубль, и гривна, а затем произойдет полный переход на рубль".
Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал кандидатуру на пост мэра города, его досье есть на сайтах "Чесно" и "Миротворец". Hromadske писало о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне.
22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать "помощь" пенсионерам в рублях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
26 апреля оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца.