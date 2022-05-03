"Парад военных с холодильниками или колонна сворованных грузовиков с зерном?" Ким считает, что праздновать в РФ победу во время войны – плохая примета

Ким допустил, что парад в Москве будут еще "крутить везде", в то время, когда российские оккупанты убивают мирных граждан Фото: EPA

"Вчера попалось видео, что русские реально планируют праздновать День позора 9 мая. Реально тренируются. Самолеты… Маршируют девочки в черной форме, похожей [на форму] СС, какой-то сюр, – сообщил Ким. – Никто не говорил им, что праздновать победу, отмечать во время войны, заранее, нельзя? Плохая примета. Не знаю, что они покажут… Как это будут подавать. Парад военных с холодильниками или колонна сворованных грузовиков с зерном из Херсонской области? Позорная победа, позорная война, не можем повторить? Дурдом".

Глава Николаевской ОВА допустил, что парад в Москве "будут еще крутить везде" – "во время войны, во время того, как они [российские оккупанты] убивают мирных граждан".

"Наверно нажрутся все опять… Катастрофа", – резюмировал Ким.

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