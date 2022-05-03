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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Парад военных с холодильниками или колонна сворованных грузовиков с зерном?" Ким считает, что праздновать в РФ победу во время войны – плохая примета

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Ким допустил, что парад в Москве будут еще "крутить везде", в то время, когда российские оккупанты убивают мирных граждан
Ким допустил, что парад в Москве будут еще "крутить везде", в то время, когда российские оккупанты убивают мирных граждан
Фото: EPA

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким считает "позорной" войну России, которую она начала против Украины 24 февраля. Об этом руководитель ОВА сказал в видеообращении, опубликованном 3 мая в Twitter.

"Вчера попалось видео, что русские реально планируют праздновать День позора 9 мая. Реально тренируются. Самолеты… Маршируют девочки в черной форме, похожей [на форму] СС, какой-то сюр, – сообщил Ким. – Никто не говорил им, что праздновать победу, отмечать во время войны, заранее, нельзя? Плохая примета. Не знаю, что они покажут… Как это будут подавать. Парад военных с холодильниками или колонна сворованных грузовиков с зерном из Херсонской области? Позорная победа, позорная война, не можем повторить? Дурдом".

Глава Николаевской ОВА допустил, что парад в Москве "будут еще крутить везде" – "во время войны, во время того, как они [российские оккупанты] убивают мирных граждан".

"Наверно нажрутся все опять… Катастрофа", – резюмировал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей, в частности Киевскую, Черниговскую и Сумскую. 

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор также попытается захватить Харьков, который не удалось взять ранее.

В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне. 

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал 29 апреля, что в Москву на парад 9 мая по случаю Дня Победы не приедет ни один из иностранных лидеров, не планируется в том числе приезд Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. По словам Пескова, Кремль "не приглашал никого".

Телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

Теги: Россия, Украина, Москва, Кремль, катастрофа, День Победы, 9 мая, парад, вторжение, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким
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