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В Москве 9 мая не будет никого из иностранных лидеров, даже Лукашенко. Песков говорит, что "не приглашали"

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Песков говорит, что никого из иностранных лидеров не приглашали, потому что "дата не юбилейная"
Песков говорит, что никого из иностранных лидеров не приглашали, потому что "дата не юбилейная"
Фото: ЕРА

В Москву на парад 9 мая по случаю Дня Победы не приедет ни один из иностранных лидеров, не планируется в том числе приезд Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам 29 апреля, сообщила "Медуза" в своем Telegram-канале. По словам Пескова, Кремль "не приглашал никого".

"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", – сказал он.

"А Лукашенко будет?" – спросили пропагандисты из "РИА Новости".

Песков ответил отрицательно. По его данным, такой визит не планируется.


Контекст:

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. В этом году 77-я годовщина завершения войны.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад был перенесен на конец июня, тогда его посетили лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. В 2021-м на парад в Москве из иностранных лидеров прибыл только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Дмитрий Песков, 9 мая, парад
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