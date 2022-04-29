В Москве 9 мая не будет никого из иностранных лидеров, даже Лукашенко. Песков говорит, что "не приглашали"

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам 29 апреля, сообщила "Медуза" в своем Telegram-канале. По словам Пескова, Кремль "не приглашал никого".
"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", – сказал он.
"А Лукашенко будет?" – спросили пропагандисты из "РИА Новости".
Песков ответил отрицательно. По его данным, такой визит не планируется.
Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. В этом году 77-я годовщина завершения войны.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад был перенесен на конец июня, тогда его посетили лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. В 2021-м на парад в Москве из иностранных лидеров прибыл только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.