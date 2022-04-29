В Москве 9 мая не будет никого из иностранных лидеров, даже Лукашенко. Песков говорит, что "не приглашали"

Песков говорит, что никого из иностранных лидеров не приглашали, потому что "дата не юбилейная" Фото: ЕРА

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам 29 апреля, сообщила "Медуза" в своем Telegram-канале. По словам Пескова, Кремль "не приглашал никого".

"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", – сказал он.

"А Лукашенко будет?" – спросили пропагандисты из "РИА Новости".

Песков ответил отрицательно. По его данным, такой визит не планируется.



