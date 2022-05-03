ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин может официально объявить войну Украине 9 мая – СМИ

Официальное объявление войны позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать граждан в армию
Официальное объявление войны позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать граждан в армию
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции". Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

Как отмечает канал, западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью Дня победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в войне против Украины, либо перейти к эскалации боевых действий, либо и то, и другое.

Сейчас западные чиновники начали рассматривать один сценарий, согласно которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая, подчеркивает CNN. 

Как считают журналисты, официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения. Кроме того, согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 2 мая, что есть "веские основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в пропагандистских целях.

Прайс добавил, что он слышал слухи о том, что Россия может официально объявить войну 9 мая, и сказал, что "было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась случаем Дня Победы для объявления войны. По его мнению, на такой шаг РФ готова пойти для объявления официальной мобилизация, которая сейчас невозможна, так как это покажет миру, что военные усилия РФ терпят неудачу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, война, День Победы, 9 мая, война России против Украины, Нед Прайс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ СМИ
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
"Она прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (628949)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (89665)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (47258)
4
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (33909)
5
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (30473)
6
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (29298)
7
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (24965)
8
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (24759)
 
 
 
 