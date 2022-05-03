Путин может официально объявить войну Украине 9 мая – СМИ

Как отмечает канал, западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью Дня победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в войне против Украины, либо перейти к эскалации боевых действий, либо и то, и другое.

Сейчас западные чиновники начали рассматривать один сценарий, согласно которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая, подчеркивает CNN.

Как считают журналисты, официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения. Кроме того, согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 2 мая, что есть "веские основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в пропагандистских целях.

Прайс добавил, что он слышал слухи о том, что Россия может официально объявить войну 9 мая, и сказал, что "было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась случаем Дня Победы для объявления войны. По его мнению, на такой шаг РФ готова пойти для объявления официальной мобилизация, которая сейчас невозможна, так как это покажет миру, что военные усилия РФ терпят неудачу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)