Оккупанты продолжают попытки полностью захватить Рубежное и Попасную – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытаются восполнить потери техники в подразделениях, ведущих боевые действия на территории Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия пытается восполнить потери техники в подразделениях, ведущих боевые действия на территории Украины. По данным Генштаба ВСУ, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая, было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Их отправили на временно занятые российскими войсками украинские территории.

На волынском, полесском и северском направлениях оккупанты активных действий не проводили, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На слобожанском направлении РФ продолжала обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов, на изюмском направлении – активно обстреливала подразделения ВСУ.

На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводил. Продолжались обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.

На территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки ВСУ отразили 12 атак врага, уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

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