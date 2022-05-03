Украинские спасатели показали последствия ракетного обстрела Одессы 2 мая. Фото, видео

В момент удара в здании было пять человек, погиб мальчик 2008 года рождения, тяжелые ранения получила девочка 2004 года рождения, говорится в сообщении, еще трем людям оказывали помощь психологи.

Видео с места происшествия обнародовала ГСЧС.

По информации украинского бизнесмена, совладельца портовой компании ТИС Андрея Ставницера, погибший мальчик и раненая девочка – брат и сестра.

"Дети платят жизнями за безумие одного недоимператора и трусость его придворных. От этой несправедливости хочется выть и крушить все на своем пути. Может, именно этого они добиваются – превратить нас в обезумевших от горя монстров? Не дождетесь, мы будем мстить спокойно и умно. Потому что мы – не вы", – написал он.

Погибший ребенок, как рассказала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, учился в одной из школ Киевского района.

"Он из подвала подключался к урокам, очень переживал, если не успевал сделать задания, – передала она слова соседки пострадавших в результате обстрела. – Я слушаю. То, что осталось снаружи, слушает. Понимает, воспринимает. Был ребенок. Ученик нашей школы Киевского района. Из подвала выходил на уроки… 21 век, сволочи, наши дети учатся в подвалах. А потом "высокоточная ракета" прилетела в его дом. Потому что на свете живут мрази. И они нас "денацифицируют".