Украинские спасатели показали последствия ракетного обстрела Одессы 2 мая. Фото, видео

В момент удара в здании было пять человек, погиб мальчик 2008 года рождения, тяжелые ранения получила девочка 2004 года рождения, говорится в сообщении, еще трем людям оказывали помощь психологи.
Видео с места происшествия обнародовала ГСЧС.
По информации украинского бизнесмена, совладельца портовой компании ТИС Андрея Ставницера, погибший мальчик и раненая девочка – брат и сестра.
"Дети платят жизнями за безумие одного недоимператора и трусость его придворных. От этой несправедливости хочется выть и крушить все на своем пути. Может, именно этого они добиваются – превратить нас в обезумевших от горя монстров? Не дождетесь, мы будем мстить спокойно и умно. Потому что мы – не вы", – написал он.
Погибший ребенок, как рассказала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, учился в одной из школ Киевского района.
"Он из подвала подключался к урокам, очень переживал, если не успевал сделать задания, – передала она слова соседки пострадавших в результате обстрела. – Я слушаю. То, что осталось снаружи, слушает. Понимает, воспринимает. Был ребенок. Ученик нашей школы Киевского района. Из подвала выходил на уроки… 21 век, сволочи, наши дети учатся в подвалах. А потом "высокоточная ракета" прилетела в его дом. Потому что на свете живут мрази. И они нас "денацифицируют".
2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.
С 22.00 вчерашнего дня и до 5.00 утра 3 мая 2022 года Одессе действует комендантский час. По данным Госбюро расследований, диверсанты готовили в этот день провокации в Одессе. ГБР задержало группу из 12 таких диверсантов. Также ГБР сообщало сегодня о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением титушек и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.
С утра 2 мая в районе Одессы сбили два вражеских беспилотника. Кроме того, оккупанты нанесли третий в течение недели ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который расположен в нескольких десятках километров от города, рядом с курортной Затокой.
В 18.33 в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, она длилась менее 30 минут. После этого стало известно о ракетном ударе по городу. Попадания есть в объект гражданской инфраструктуры и религиозный объект, сообщали в оперативном командовании "Юг". В военной администрации проинформировали, что есть жертвы. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что речь идет в частности о церкви УПЦ Московского патриархата – удар снес крышу здания. Он связывает атаку на город с годовщиной трагедии 2 мая.